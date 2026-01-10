Ўзбекистон
Жиззахда янги спорт мактаби очилди
Жиззахда янги спорт мактаби очилди
Янги мактаб 150 ўринли ётоқхона ва замонавий спорт залига эга. 10.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-10T10:40+0500
2026-01-10T10:41+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0a/54719932_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9b424dc01b8a26d45958ab580f1f5406.jpg
ТОШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Жиззах вилоятида янги спорт таълим муассасаси фойдаланишга топширилди, деб хабар қилмоқда Спорт вазирлиги. Тантанали тадбир иштирокчилари ёш спортчиларга келгусида кураш бўйича ўтказиладиган республика ва халқаро мусобақаларда улкан зафарлар тилашди ва совғалар улашишди.
uz_UZ
Жиззахда янги спорт мактаби очилди

10:40 10.01.2026 (янгиланди: 10:41 10.01.2026)
Oбуна бўлиш
Янги мактаб 150 ўринли ётоқхона ва замонавий спорт залига эга.
ТОШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Жиззах вилоятида янги спорт таълим муассасаси фойдаланишга топширилди, деб хабар қилмоқда Спорт вазирлиги.

Шароф Рашидов тумани "Янги Ўзбекистон" массивида Кураш маҳорат мактабининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Янги мактаб 150 ўринли ётоқхона, сунъий қопламали футбол майдони, ошхона ва замонавий спорт залига эга.

Тантанали тадбир иштирокчилари ёш спортчиларга келгусида кураш бўйича ўтказиладиган республика ва халқаро мусобақаларда улкан зафарлар тилашди ва совғалар улашишди.
