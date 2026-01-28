Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260128/edb-prognoz-russia-iqtisodiyot-osish-55318948.html
ЕОТБ прогнози: 2026 йилда Россия иқтисодиёти ўсади, доллар курси 94 рубль бўлади
ЕОТБ прогнози: 2026 йилда Россия иқтисодиёти ўсади, доллар курси 94 рубль бўлади
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) 2026 йилда Россия иқтисодиёти ўсиши тезлашишини прогноз қилди. Бу "Банкка аъзо еттита давлат учун 2026–2028 йилларга мўлжалланган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар прогнози" доирасида эълон қилинган.Таҳлилчиларга кўра, иқтисодий фаолликни давлат бюджети харажатлари ва иш ҳақларининг ўсиши қўллаб-қувватлайди. Асосий ставканинг босқичма-босқич пасайиши эса кредитлаш ва инвестицияларни тиклашга шароит яратади.2026 йил учун асосий прогнозлар:ЯИМ ўсиши — 1,4 фоиз.Бюджет тақчиллиги сақланиши, солиқ юки ошиши ва нефть нархи сўнгги 3 йил ўртачасидан паст бўлишига қарамай, 2026 йилда иқтисодиёт 1,4%га ўсиши прогноз қилинмоқда. Бунга аҳоли даромадлари ўсиши, кредитлаш ва инвестициялар кўпайиши туртки бўлади.Инфляция — 5,5 фоиз.Инфляция секинлашади, аммо мақсаддан юқори бўлиб қолади. Бунга қуйидагилар таъсир қилади:Асосий ставка — йил охирига 13 фоиз атрофида бўлади. ҚҚС оширилишининг энг юқори таъсири ўтгач, II чоракдан бошлаб ставка пасайиши кутилмоқда.Доллар курси — ўртача 94 рубль.Бу қуйидагилар фонида шаклланади:
https://sputniknews.uz/20251220/evroosiyo-iqtisodiyoti-2026-yilda-9-foizgacha-osadi-eotb-54344166.html
иқтисод, яим, инфляция, евроосиё тараққиёт банки (еотб), россия
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) 2026 йилда Россия иқтисодиёти ўсиши тезлашишини прогноз қилди. Бу "Банкка аъзо еттита давлат учун 2026–2028 йилларга мўлжалланган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар прогнози" доирасида эълон қилинган.
Таҳлилчиларга кўра, иқтисодий фаолликни давлат бюджети харажатлари ва иш ҳақларининг ўсиши қўллаб-қувватлайди. Асосий ставканинг босқичма-босқич пасайиши эса кредитлаш ва инвестицияларни тиклашга шароит яратади.
2026 йил учун асосий прогнозлар:
ЯИМ ўсиши — 1,4 фоиз.
Бюджет тақчиллиги сақланиши, солиқ юки ошиши ва нефть нархи сўнгги 3 йил ўртачасидан паст бўлишига қарамай, 2026 йилда иқтисодиёт 1,4%га ўсиши прогноз қилинмоқда. Бунга аҳоли даромадлари ўсиши, кредитлаш ва инвестициялар кўпайиши туртки бўлади.
Инфляция — 5,5 фоиз.
Инфляция секинлашади, аммо мақсаддан юқори бўлиб қолади. Бунга қуйидагилар таъсир қилади:
юқори ставкаларни сақлаб қолиш;
инфляцион кутилмаларнинг пасайиши;
ҚҚСнинг 20% дан 22% га оширилиши;
бюджет рағбатлантириш чоралари;
коммунал тарифлар индексацияси ва утилизация йиғимининг ошиши.
Асосий ставка — йил охирига 13 фоиз атрофида бўлади. ҚҚС оширилишининг энг юқори таъсири ўтгач, II чоракдан бошлаб ставка пасайиши кутилмоқда.
Доллар курси — ўртача 94 рубль.
Бу қуйидагилар фонида шаклланади:
нефть нархи сўнгги йиллар ўртачасидан паст бўлиши;
импорт тикланиши;
ноэнергетика экспорти ўсиши;
рубль активлари даромадлилигининг пасайиши;
Россия банки валюта таклифини қисқартириши.
Янгиликлар лентаси
0