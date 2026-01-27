https://sputniknews.uz/20260127/talon-torojlik-malum-qilinish-55308588.html
Президент раислигидаги йиғилишда катта талон-торожликлар ҳақида маълум қилинди
ИИВ тизимида давлат харидларида 186 миллиард сўм ўзлаштирилгани аниқланиб, вазир ўринбосари Бекмурод Абдуллаев ва департамент бошлиғи Рустам Турсуновга нисбатан жиноят иши қўзғатилган. Давлат активлари агентлиги директори Акмалхон Ортиқов ишдан олинди.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раислигидаги видеоселектор йиғилишида “Ўзбекнефтегаз” АЖ, Давлат активларини бошқариш агентлиги ва ИИВ тизимида йирик талон-торожликлар аниқлангани маълум қилинди.Қайд этилишича, Давлат активлари агентлиги мансабдорлари бозор қиймати камида 250 миллиард сўмлик ер участкасини ёпиқ аукционда 120 миллиард сўмга сотган. Шу боис агентлик директори Акмалхон Ортиқов ишдан олинган.Қисқа муддатда бюджет тушумлари, талон-торож ва молиявий камчиликлар бўйича 53 триллион сўм, ташқи савдо операцияларида эса 8 миллиард доллардан ортиқ қарздорлик аниқланган.Коррупция схемалари орқали 4,2 триллион сўм зарар етказилгани маълум бўлиб, 1,3 триллион сўми ундирилган, 55 нафар шахс қамоққа олинган.ИИВ тизимида давлат харидларида 186 миллиард сўм ўзлаштирилгани аниқланиб, вазир ўринбосари Бекмурод Абдуллаев ва департамент бошлиғи Рустам Турсуновга нисбатан жиноят иши қўзғатилган.
Президент Шавкат Мирзиёев раислигидаги видеоселектор йиғилишида “Ўзбекнефтегаз” АЖ, Давлат активларини бошқариш агентлиги ва ИИВ тизимида йирик талон-торожликлар аниқлангани маълум қилинди
Қайд этилишича, Давлат активлари агентлиги мансабдорлари бозор қиймати камида 250 миллиард сўмлик ер участкасини ёпиқ аукционда 120 миллиард сўмга сотган. Шу боис агентлик директори Акмалхон Ортиқов ишдан олинган.
ДХХга “Ўзбекнефтегаз” ва Давлат активлари агентлиги учун масъул ходимлар жавобгарлигини кўриб чиқиш топширилди. Давлат мулки сотувлари бўйича барча ҳолатларни қайта текшириш ва коррупциявий схемаларни фош этиш вазифаси қўйилди.
Қисқа муддатда бюджет тушумлари, талон-торож ва молиявий камчиликлар бўйича 53 триллион сўм, ташқи савдо операцияларида эса 8 миллиард доллардан ортиқ қарздорлик аниқланган.
Коррупция схемалари орқали 4,2 триллион сўм зарар етказилгани маълум бўлиб, 1,3 триллион сўми ундирилган, 55 нафар шахс қамоққа олинган.
ИИВ тизимида давлат харидларида 186 миллиард сўм ўзлаштирилгани аниқланиб, вазир ўринбосари Бекмурод Абдуллаев ва департамент бошлиғи Рустам Турсуновга нисбатан жиноят иши қўзғатилган.