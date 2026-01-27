Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260127/talon-torojlik-malum-qilinish-55308588.html
Президент раислигидаги йиғилишда катта талон-торожликлар ҳақида маълум қилинди
Президент раислигидаги йиғилишда катта талон-торожликлар ҳақида маълум қилинди
Sputnik Ўзбекистон
ИИВ тизимида давлат харидларида 186 миллиард сўм ўзлаштирилгани аниқланиб, вазир ўринбосари Бекмурод Абдуллаев ва департамент бошлиғи Рустам Турсуновга нисбатан жиноят иши қўзғатилган. Давлат активлари агентлиги директори Акмалхон Ортиқов ишдан олинди.
2026-01-27T16:31+0500
2026-01-27T16:49+0500
ўзбекистон
жамият
давлат харидлари
ўзбекнефтгаз
кўчмас мулк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1b/55308411_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7e8c678a464570f63ffb9f3c76c6dfd2.jpg
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раислигидаги видеоселектор йиғилишида “Ўзбекнефтегаз” АЖ, Давлат активларини бошқариш агентлиги ва ИИВ тизимида йирик талон-торожликлар аниқлангани маълум қилинди.Қайд этилишича, Давлат активлари агентлиги мансабдорлари бозор қиймати камида 250 миллиард сўмлик ер участкасини ёпиқ аукционда 120 миллиард сўмга сотган. Шу боис агентлик директори Акмалхон Ортиқов ишдан олинган.Қисқа муддатда бюджет тушумлари, талон-торож ва молиявий камчиликлар бўйича 53 триллион сўм, ташқи савдо операцияларида эса 8 миллиард доллардан ортиқ қарздорлик аниқланган.Коррупция схемалари орқали 4,2 триллион сўм зарар етказилгани маълум бўлиб, 1,3 триллион сўми ундирилган, 55 нафар шахс қамоққа олинган.ИИВ тизимида давлат харидларида 186 миллиард сўм ўзлаштирилгани аниқланиб, вазир ўринбосари Бекмурод Абдуллаев ва департамент бошлиғи Рустам Турсуновга нисбатан жиноят иши қўзғатилган.
https://sputniknews.uz/20260105/monopoliyalar-tugatilish-strategiya-muhokama-54639680.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1b/55308411_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_bab2611f22ae9d2fe04234d80adbc36d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, ўзбекнефтегаз, давлат активлари, иив, коррупция, талон-торож, ер участкалари, текширув
ўзбекистон, ўзбекнефтегаз, давлат активлари, иив, коррупция, талон-торож, ер участкалари, текширув

Президент раислигидаги йиғилишда катта талон-торожликлар ҳақида маълум қилинди

16:31 27.01.2026 (янгиланди: 16:49 27.01.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНа совещании под председательством президента было объявлено о выявлении крупных хищений
На совещании под председательством президента было объявлено о выявлении крупных хищений - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.01.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Йиғилишда “Ўзбекнефтегаз”, Давлат активлари агентлиги ва ИИВ тизимида йирик молиявий қонунбузилишлар аниқлангани маълум қилинди. Қатор раҳбарларга нисбатан чора кўрилди.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раислигидаги видеоселектор йиғилишида “Ўзбекнефтегаз” АЖ, Давлат активларини бошқариш агентлиги ва ИИВ тизимида йирик талон-торожликлар аниқлангани маълум қилинди.
Қайд этилишича, Давлат активлари агентлиги мансабдорлари бозор қиймати камида 250 миллиард сўмлик ер участкасини ёпиқ аукционда 120 миллиард сўмга сотган. Шу боис агентлик директори Акмалхон Ортиқов ишдан олинган.
ДХХга “Ўзбекнефтегаз” ва Давлат активлари агентлиги учун масъул ходимлар жавобгарлигини кўриб чиқиш топширилди. Давлат мулки сотувлари бўйича барча ҳолатларни қайта текшириш ва коррупциявий схемаларни фош этиш вазифаси қўйилди.
Қисқа муддатда бюджет тушумлари, талон-торож ва молиявий камчиликлар бўйича 53 триллион сўм, ташқи савдо операцияларида эса 8 миллиард доллардан ортиқ қарздорлик аниқланган.
Коррупция схемалари орқали 4,2 триллион сўм зарар етказилгани маълум бўлиб, 1,3 триллион сўми ундирилган, 55 нафар шахс қамоққа олинган.
ИИВ тизимида давлат харидларида 186 миллиард сўм ўзлаштирилгани аниқланиб, вазир ўринбосари Бекмурод Абдуллаев ва департамент бошлиғи Рустам Турсуновга нисбатан жиноят иши қўзғатилган.
В Узбекистане запустили производство кроссовок NIKE - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.01.2026
2030 йилгача 16 турдаги давлат монополияси бекор қилинади
5 Январ, 10:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0