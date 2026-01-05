https://sputniknews.uz/20260105/monopoliyalar-tugatilish-strategiya-muhokama-54639680.html
2030 йилгача 16 турдаги давлат монополияси бекор қилинади
2030 йилгача 16 турдаги давлат монополияси бекор қилинади
Sputnik Ўзбекистон
2030 йилгача мўлжалланган тараққиёт стратегияси лойиҳасида 16 та давлат монополиясини босқичма-босқич бекор қилиш, хусусий сектор улушини ошириш ва рақобат муҳитини кучайтириш режалари белгиланган.
2026-01-05T10:58+0500
2026-01-05T10:58+0500
2026-01-05T14:34+0500
ўзбекистон – 2030 стратегияси
иқтисод
ўзбекистон
жамият
тадбиркор
ислоҳотлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/07/37650153_38:0:1121:609_1920x0_80_0_0_e1e6cbe05b06e4cba6b06e19289ebca2.png
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Ўзбекистонда 2030 йилга бориб 16 турдаги давлат монополиясини босқичма-босқич бекор қилиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда мамлакатнинг 2030 йилгача мўлжалланган тараққиёт стратегияси лойиҳасида қайд этилган.Ҳужжат жамоатчилик муҳокамаси учун Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталига жойлаштирилган.Иқтисодиётда нодавлат сектор улушини 2026 йилга келиб 62 фоизга, 2030 йилгача эса 85 фоизга етказиш мақсад қилинган.Шунингдек, маҳаллий тадбиркорларга стратегик аҳамиятга эга фойдали қазилма конларини бериш амалиёти кенгайтирилади. Олтин, кумуш, рангли металлар, вольфрам, кўмир ҳамда норуда конларга берилган рухсатномалар сони тўрт баравар оширилиши режалаштирилган.Бундан ташқари, товар, молия, хизмат ва рақамли бозорларни қамраб олган ҳолда рақобат муҳитини баҳолаш амалга ошириладиган секторлар сони 20 тага етказилади. Чакана савдода эса халқ истеъмол товарларининг сифат ва хавфсизлигини текшириш учун назорат харидлари сони 400 тагача оширилади.
https://sputniknews.uz/20251231/ozbekiston-2030-strategiyasi-54583046.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/07/37650153_174:0:986:609_1920x0_80_0_0_04445c7fcb1de394e163ca2cdc0342c2.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон иқтисодиёти, монополия, давлат монополияси, рақобат муҳити, хусусий сектор, тадбиркорлик, иқтисодий ислоҳотлар, тараққиёт стратегияси 2030, бозор тамойиллари, давлат харидлари, очиқ тендер, нодавлат сектор, иқтисодий либераллаштириш, ўзбекистон стратегияси
ўзбекистон иқтисодиёти, монополия, давлат монополияси, рақобат муҳити, хусусий сектор, тадбиркорлик, иқтисодий ислоҳотлар, тараққиёт стратегияси 2030, бозор тамойиллари, давлат харидлари, очиқ тендер, нодавлат сектор, иқтисодий либераллаштириш, ўзбекистон стратегияси
2030 йилгача 16 турдаги давлат монополияси бекор қилинади
10:58 05.01.2026 (янгиланди: 14:34 05.01.2026)
Давлат монополияларини қисқартириш, иқтисодиётда нодавлат сектор улушини 85 фоизга етказиш кўзланмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
Ўзбекистонда 2030 йилга бориб 16 турдаги давлат монополиясини босқичма-босқич бекор қилиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда мамлакатнинг 2030 йилгача мўлжалланган тараққиёт стратегияси лойиҳасида қайд этилган
.
Ҳужжат жамоатчилик муҳокамаси учун Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталига жойлаштирилган.
Стратегиядаги режага мувофиқ, 2026 йилда олтита, 2027 йилда тўртта, қолган йилларда эса ҳар йили иккитадан монополия тугатилади.
Иқтисодиётда нодавлат сектор улушини 2026 йилга келиб 62 фоизга, 2030 йилгача эса 85 фоизга етказиш мақсад қилинган.
Шунингдек, маҳаллий тадбиркорларга стратегик аҳамиятга эга фойдали қазилма конларини бериш амалиёти кенгайтирилади. Олтин, кумуш, рангли металлар, вольфрам, кўмир ҳамда норуда конларга берилган рухсатномалар сони тўрт баравар оширилиши режалаштирилган.
Лойиҳада давлат харидларида тўғридан-тўғри савдолар улушини қисқартириш ва очиқ тендерлар улушини 70 фоизга етказиш кўзда тутилган.
Бундан ташқари, товар, молия, хизмат ва рақамли бозорларни қамраб олган ҳолда рақобат муҳитини баҳолаш амалга ошириладиган секторлар сони 20 тага етказилади. Чакана савдода эса халқ истеъмол товарларининг сифат ва хавфсизлигини текшириш учун назорат харидлари сони 400 тагача оширилади.