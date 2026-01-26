Ўзбекистон
"Қамчи ва пряник" видеоси сунъий интеллект ёрдамида яратилган фейк — Валуев
"Қамчи ва пряник" видеоси сунъий интеллект ёрдамида яратилган фейк — Валуев
Валуев ижтимоий тармоқларда тарқалган видеони дипфейк деб атади. Видео сунъий интеллект ёрдамида яратилгани айтилди.
2026-01-26T16:29+0500
2026-01-26T16:33+0500
жамият
сунъий интеллект
ёлғон ахборот
россия
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Россияга собиқ СССР давлатлари билан муносабатларни "қамчи ва пряник" усулида олиб бориш ҳақидаги видео сунъий интеллект ёрдамида яратилган фейк. Буни бокс бўйича собиқ жаҳон чемпиони ва Россия Давлат думаси депутати Николай Валуев РИА Новостига тасдиқлади.Аввалроқ ижтимоий тармоқларда Валуев гўёки Россия собиқ иттифоқ давлатлари билан муносабатларда "пряник"дан "қамчи"га ўтиш кераклигини айтгани акс этган видео тарқалган эди.Видеонинг ҳақиқийлигига шубҳа кўплаб фойдаланувчиларда, жумладан, Валуевнинг собиқ рақиби, ўзбекистонлик боксчи Руслан Чагаевда ҳам пайдо бўлган.
Янгиликлар
валуев, дипфейк, сунъий интеллект, фейк видео, риа новости, руслан чагаев, ссср давлатлари, қамчи ва пряник, сохта видео
"Қамчи ва пряник" видеоси сунъий интеллект ёрдамида яратилган фейк — Валуев

16:29 26.01.2026 (янгиланди: 16:33 26.01.2026)
© Sputnik / Павел БедняковДепутат Государственной Думы РФ Николай Валуев
Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.01.2026
© Sputnik / Павел Бедняков
Бокс бўйича собиқ жаҳон чемпиони Николай Валуев у иштирокидаги "қамчи ва пряник" видеоси сунъий интеллект ёрдамида яратилган фейк эканини тасдиқлади.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Россияга собиқ СССР давлатлари билан муносабатларни "қамчи ва пряник" усулида олиб бориш ҳақидаги видео сунъий интеллект ёрдамида яратилган фейк. Буни бокс бўйича собиқ жаҳон чемпиони ва Россия Давлат думаси депутати Николай Валуев РИА Новостига тасдиқлади.
Аввалроқ ижтимоий тармоқларда Валуев гўёки Россия собиқ иттифоқ давлатлари билан муносабатларда "пряник"дан "қамчи"га ўтиш кераклигини айтгани акс этган видео тарқалган эди.
Видеонинг ҳақиқийлигига шубҳа кўплаб фойдаланувчиларда, жумладан, Валуевнинг собиқ рақиби, ўзбекистонлик боксчи Руслан Чагаевда ҳам пайдо бўлган.
"Бу видеонинг менга ҳеч қандай алоқаси йўқ. Бу сунъий интеллект ёрдамида яратилган. Мен кўпинча дипфейк ва шунга ўхшаш сохта видеолар ҳақида гапираман. Эҳтимол, сунъий интеллект мендан хафа бўлгандир", — деди Валуев.
0