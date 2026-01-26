"Қамчи ва пряник" видеоси сунъий интеллект ёрдамида яратилган фейк — Валуев

https://sputniknews.uz/20260126/qamchi-pryanik-video-feyk-valuev-55280483.html
26 янв 2026
Валуев ижтимоий тармоқларда тарқалган видеони дипфейк деб атади. Видео сунъий интеллект ёрдамида яратилгани айтилди.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Россияга собиқ СССР давлатлари билан муносабатларни "қамчи ва пряник" усулида олиб бориш ҳақидаги видео сунъий интеллект ёрдамида яратилган фейк. Буни бокс бўйича собиқ жаҳон чемпиони ва Россия Давлат думаси депутати Николай Валуев РИА Новостига тасдиқлади.Аввалроқ ижтимоий тармоқларда Валуев гўёки Россия собиқ иттифоқ давлатлари билан муносабатларда "пряник"дан "қамчи"га ўтиш кераклигини айтгани акс этган видео тарқалган эди.Видеонинг ҳақиқийлигига шубҳа кўплаб фойдаланувчиларда, жумладан, Валуевнинг собиқ рақиби, ўзбекистонлик боксчи Руслан Чагаевда ҳам пайдо бўлган.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Россияга собиқ СССР давлатлари билан муносабатларни "қамчи ва пряник" усулида олиб бориш ҳақидаги видео сунъий интеллект ёрдамида яратилган фейк. Буни бокс бўйича собиқ жаҳон чемпиони ва Россия Давлат думаси депутати Николай Валуев РИА Новостига тасдиқлади
Аввалроқ ижтимоий тармоқларда Валуев гўёки Россия собиқ иттифоқ давлатлари билан муносабатларда "пряник"дан "қамчи"га ўтиш кераклигини айтгани акс этган видео тарқалган эди.
Видеонинг ҳақиқийлигига шубҳа кўплаб фойдаланувчиларда, жумладан, Валуевнинг собиқ рақиби, ўзбекистонлик боксчи Руслан Чагаевда ҳам пайдо бўлган.
"Бу видеонинг менга ҳеч қандай алоқаси йўқ. Бу сунъий интеллект ёрдамида яратилган. Мен кўпинча дипфейк ва шунга ўхшаш сохта видеолар ҳақида гапираман. Эҳтимол, сунъий интеллект мендан хафа бўлгандир", — деди Валуев.