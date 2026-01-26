Хоккей ва волейболни ривожлантириш: Мирзиёев OCA Бош ассамблеясида иштирок этди
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в 46-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президент OCA Бош ассамблеясида иштирок этиб, Ўзбекистон спорт федерациялари халқаро ташкилотлар билан 20 тадан ортиқ битим имзолаганини қайд этди ва инфратузилма лойиҳаларини эълон қилди.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Тошкентда ўтаётган Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеясида иштирок этди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Тадбирда етакчи халқаро ва минтақавий спорт ташкилотлари раҳбарлари ҳамда вакиллари қатнашди.
Шавкат Мирзиёев шайх Жавъан бин Ҳамад Ол Сонийни Осиё Олимпия кенгаши президенти этиб сайлангани билан табриклади ҳамда Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спорт соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ҳақида сўз юритди.
Халқаро ва Осиё спорт ташкилотлари Ўзбекистон миллий спорт федерациялари билан 20 дан ортиқ битимлар имзолагани таъкидланди.
Хусусан:
Халқаро оғир атлетика федерацияси Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманида Акбар Жўраев номидаги оғир атлетика спорт клубини илмий ёндашув асосида ривожлантиришга кўмаклашади;
Бирлашган кураш дунёси ташкилоти Минтақавий спорт курашлари академиясини ташкил этади;
Осиё волейбол конфедерацияси ҳар бир вилоятда 1 тадан волейбол спорт клуби бунёд этади;
Чим устида хоккей халқаро федерациясининг техник кўмагида 2 та стадион қурилади.
© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтиш🟠Шавкат Мирзиёев наградил нового главу Олимпийского совета Азии орденом "Шон-Шараф"
🟠Шавкат Мирзиёев наградил нового главу Олимпийского совета Азии орденом "Шон-Шараф"
© telegram sputnikuzbekistan/
Тадбир якунида шайх Жавъан бин Ҳамад Ол Соний олимпия ҳаракатини ривожлантириш ва спорт ташаббусларини илгари суришга қўшаётган ҳиссаси учун Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитасининг "Шон-шараф" ордени билан тақдирланди.