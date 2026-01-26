https://sputniknews.uz/20260126/asia-olimpiya-kengash-assambleya-boshlanish-55258540.html
Тошкентда Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси бошланди
Тошкентда Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси старт олди. Анжуманда 45 мамлакат Миллий Олимпия қўмиталари ва халқаро экспертлар иштирок этяпти.
2026-01-26T10:31+0500
2026-01-26T10:31+0500
2026-01-26T10:44+0500
спорт
ўзбекистон
тошкент
sputnik
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55270613_0:68:1138:708_1920x0_80_0_0_180e2aa07787093276090a71da04994a.jpg
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Тошкентда Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси бошланди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири. Анжуман илк бор Ўзбекистонда ўтаётгани ва унинг доирасида қатор сессия ҳамда йиғилишлар ўтказилаётгани қайд этилмоқда.Тадбирда, шунингдек, Россия спорт вазири Михаил Дягтерев ҳам иштирок этди.Эслатиб ўтамиз, Миллий Олимпия қўмиталари ассоциацияси (ANOC) раиси биринчи ўринбосари, Қатар Олимпия қўмитаси президенти Шайх Жавъан бин Ҳамад Ол Соний ассамблея доирасида ташкилот раҳбарлиги учун ўтказиладиган сайловда ягона номзод сифатида кўрсатилган.
https://sputniknews.uz/20260125/oca-delegatsiya-olimpiya-islom-markaz-tanishuv-55256066.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55270613_0:0:1138:854_1920x0_80_0_0_1ef7fc992389009b0b23e05f3e24ca39.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
oca, осиё олимпия кенгаши, тошкент, ўзбекистон, 46-бош ассамблея, миллий олимпия қўмиталари, спорт экспертлари, anoc, шайх жавъан бин ҳамад ол соний, қатар олимпия қўмитаси
oca, осиё олимпия кенгаши, тошкент, ўзбекистон, 46-бош ассамблея, миллий олимпия қўмиталари, спорт экспертлари, anoc, шайх жавъан бин ҳамад ол соний, қатар олимпия қўмитаси
Тошкентда Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси бошланди
10:31 26.01.2026 (янгиланди: 10:44 26.01.2026)
Тошкентда илк бор ўтаётган Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеясида 45 мамлакат Миллий Олимпия қўмиталари ва спорт экспертлари иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Тошкентда Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси бошланди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Анжуман илк бор Ўзбекистонда ўтаётгани ва унинг доирасида қатор сессия ҳамда йиғилишлар ўтказилаётгани қайд этилмоқда.
Унда Осиё қитъасининг 45 мамлакати Миллий Олимпия қўмиталари ва халқаро спорт экспертлари иштирок этмоқда.
Тадбирда, шунингдек, Россия спорт вазири Михаил Дягтерев ҳам иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, Миллий Олимпия қўмиталари ассоциацияси (ANOC) раиси биринчи ўринбосари, Қатар Олимпия қўмитаси президенти Шайх Жавъан бин Ҳамад Ол Соний ассамблея доирасида ташкилот раҳбарлиги учун ўтказиладиган сайловда ягона номзод сифатида кўрсатилган.