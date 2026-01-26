Ўзбекистон
https://sputniknews.uz/20260126/asia-olimpiya-kengash-assambleya-boshlanish-55258540.html
Тошкентда Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси бошланди
Тошкентда Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси бошланди
Тошкентда Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси старт олди. Анжуманда 45 мамлакат Миллий Олимпия қўмиталари ва халқаро экспертлар иштирок этяпти.
2026-01-26T10:31+0500
2026-01-26T10:44+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55270613_0:68:1138:708_1920x0_80_0_0_180e2aa07787093276090a71da04994a.jpg
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Тошкентда Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси бошланди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири. Анжуман илк бор Ўзбекистонда ўтаётгани ва унинг доирасида қатор сессия ҳамда йиғилишлар ўтказилаётгани қайд этилмоқда.Тадбирда, шунингдек, Россия спорт вазири Михаил Дягтерев ҳам иштирок этди.Эслатиб ўтамиз, Миллий Олимпия қўмиталари ассоциацияси (ANOC) раиси биринчи ўринбосари, Қатар Олимпия қўмитаси президенти Шайх Жавъан бин Ҳамад Ол Соний ассамблея доирасида ташкилот раҳбарлиги учун ўтказиладиган сайловда ягона номзод сифатида кўрсатилган.
Sputnik Ўзбекистон
oca, осиё олимпия кенгаши, тошкент, ўзбекистон, 46-бош ассамблея, миллий олимпия қўмиталари, спорт экспертлари, anoc, шайх жавъан бин ҳамад ол соний, қатар олимпия қўмитаси
Тошкентда Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси бошланди

10:31 26.01.2026 (янгиланди: 10:44 26.01.2026)
© SputnikВ Ташкенте началась 46-я Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии
В Ташкенте началась 46-я Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.01.2026
© Sputnik
Тошкентда илк бор ўтаётган Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеясида 45 мамлакат Миллий Олимпия қўмиталари ва спорт экспертлари иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Тошкентда Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси бошланди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Анжуман илк бор Ўзбекистонда ўтаётгани ва унинг доирасида қатор сессия ҳамда йиғилишлар ўтказилаётгани қайд этилмоқда.
© SputnikВ Ташкенте началась 46-я Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии
В Ташкенте началась 46-я Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.01.2026
В Ташкенте началась 46-я Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии
© Sputnik

Унда Осиё қитъасининг 45 мамлакати Миллий Олимпия қўмиталари ва халқаро спорт экспертлари иштирок этмоқда.

Тадбирда, шунингдек, Россия спорт вазири Михаил Дягтерев ҳам иштирок этди.
© SputnikВ Ташкенте началась 46-я Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии
В Ташкенте началась 46-я Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.01.2026
В Ташкенте началась 46-я Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии
© Sputnik
Эслатиб ўтамиз, Миллий Олимпия қўмиталари ассоциацияси (ANOC) раиси биринчи ўринбосари, Қатар Олимпия қўмитаси президенти Шайх Жавъан бин Ҳамад Ол Соний ассамблея доирасида ташкилот раҳбарлиги учун ўтказиладиган сайловда ягона номзод сифатида кўрсатилган.
Делегация Олимпийского совета Азии в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.01.2026
ООК делегацияси Олимпия шаҳарчаси ва Ислом цивилизацияси маркази билан танишди
