ООК делегацияси Олимпия шаҳарчаси ва Ислом цивилизацияси маркази билан танишди
ООК делегацияси Олимпия шаҳарчаси ва Ислом цивилизацияси маркази билан танишди
Sputnik Ўзбекистон
Осиё Олимпия кенгаши делегацияси Тошкентдаги Олимпия шаҳарчаси иншоотлари ва Ислом цивилизацияси марказида яратилган шароитлар билан танишди.
ТОШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеясида иштирок этиш учун Ўзбекистонга ташриф буюрган делегация аъзолари Олимпия шаҳарчаси мажмуаси ҳамда Ислом цивилизацияси маркази билан танишди.Олимпия шаҳарчасига ташриф давомида хорижий меҳмонларга “Велодром”, “Марказий ўйингоҳ”, “Сув спорт турлари”, “Жамоавий спорт турлари” ва “Яккакураш спорт турлари” бинолари ҳамда уларда яратилган шароитлар ҳақида маълумот берилди.Ислом цивилизацияси марказига ташриф чоғида эса меҳмонларга Ўзбекистоннинг бой ислом тарихи, маданий мероси ва марказда сақланаётган бебаҳо маънавий ёдгорликлар ҳақида атрофлича маълумот тақдим этилди.Шунингдек, марказнинг замонавий меъморий ечими, иншоот тузилиши, ноёб экспонатлар ҳамда ўтмиш ва бугун уйғунлиги меҳмонларда катта таассурот қолдирди.
Янгиликлар
ООК делегацияси Олимпия шаҳарчаси ва Ислом цивилизацияси маркази билан танишди

20:22 25.01.2026 (янгиланди: 20:24 25.01.2026)
Oбуна бўлиш
Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси доирасида Ўзбекистонга келган делегация Олимпия шаҳарчаси ва Ислом цивилизацияси маркази билан танишди
ТОШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеясида иштирок этиш учун Ўзбекистонга ташриф буюрган делегация аъзолари Олимпия шаҳарчаси мажмуаси ҳамда Ислом цивилизацияси маркази билан танишди.
Олимпия шаҳарчасига ташриф давомида хорижий меҳмонларга “Велодром”, “Марказий ўйингоҳ”, “Сув спорт турлари”, “Жамоавий спорт турлари” ва “Яккакураш спорт турлари” бинолари ҳамда уларда яратилган шароитлар ҳақида маълумот берилди.
Ислом цивилизацияси марказига ташриф чоғида эса меҳмонларга Ўзбекистоннинг бой ислом тарихи, маданий мероси ва марказда сақланаётган бебаҳо маънавий ёдгорликлар ҳақида атрофлича маълумот тақдим этилди.
Шунингдек, марказнинг замонавий меъморий ечими, иншоот тузилиши, ноёб экспонатлар ҳамда ўтмиш ва бугун уйғунлиги меҳмонларда катта таассурот қолдирди.
