ANOC раҳбари ўринбосари Шайх Жавъан Бош Ассамблеяда иштирок этиш учун Тошкентга келди
Қатар Олимпия қўмитаси президенти ва ANOC раҳбари ўринбосари Шайх Жавъан бин Ҳамад Ол Соний Тошкентда ўтадиган Осиё Олимпия кенгаши Бош Ассамблеясида иштирок этади. У ташкилот раҳбарлиги учун ягона номзод сифатида кўрсатилган.
ТОШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Тошкентда ўтказиладиган Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош Ассамблеяси фахрий меҳмонларидан бири — Миллий Олимпия қўмиталари ассоциацияси (ANOC) раисининг биринчи ўринбосари, Қатар Олимпия қўмитаси президенти Шайх Жавъан бин Ҳамад Ол Соний пойтахтга етиб келди.Мартабали меҳмонни Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортида Спорт вазирлиги ҳамда Миллий Олимпия қўмитаси раҳбарияти кутиб олди.Маълумот учун, Шайх Жавъан бин Ҳамад Ол Соний Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош Ассамблеяси доирасида ташкилот раҳбарлиги учун ўтказиладиган сайловда ягона номзод сифатида кўрсатилган.
Янгиликлар
09:58 25.01.2026 (янгиланди: 10:06 25.01.2026)
Тошкентда ўтадиган Осиё Олимпия кенгаши 46-Бош Ассамблеяси доирасида Қатар Олимпия қўмитаси президенти Шайх Жавъан бин Ҳамад Ол Соний пойтахтга етиб келди.
ТОШКЕНТ, 25 янв — Sputnik.
Тошкентда ўтказиладиган Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош Ассамблеяси фахрий меҳмонларидан бири — Миллий Олимпия қўмиталари ассоциацияси (ANOC) раисининг биринчи ўринбосари, Қатар Олимпия қўмитаси президенти Шайх Жавъан бин Ҳамад Ол Соний пойтахтга етиб келди
.
Мартабали меҳмонни Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортида Спорт вазирлиги ҳамда Миллий Олимпия қўмитаси раҳбарияти кутиб олди.
Маълумот учун, Шайх Жавъан бин Ҳамад Ол Соний Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош Ассамблеяси доирасида ташкилот раҳбарлиги учун ўтказиладиган сайловда ягона номзод сифатида кўрсатилган.