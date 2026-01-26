https://sputniknews.uz/20260126/bukhara-transport-naqdsiz-tolov-55276939.html
Бухоро жамоат транспортида нақдсиз тўлов жорий этилмоқда: босқичлар маълум
2026 йилдан Бухоро автобусларида электрон тўлов тизими жорий этилади. Электрон тўловда йўл кира арзонроқ бўлади.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Бухоро шаҳрида жамоат транспортида электрон тўлов тизими босқичма-босқич жорий этилмоқда. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Унга кўра, автобусларда йўл кира 3 000 сўм, электрон тўлов орқали эса 2 000 сўмни ташкил этади.Тизим жорий этиш босқичлариБиринчи босқич — 2026 йил 1 февралдан қуйидаги йўналишларда:Иккинчи босқич — 2026 йил 1 апрелдан қолган барча мавжуд йўналишларда тўловлар фақат электрон тарзда қабул қилинади.
бухоро, автобус, электрон тўлов, йўл кира, 2000 сўм, 3000 сўм, жамоат транспорти, нақд пулсиз тўлов, автобус йўналишлари
2026 йилдан Бухоро шаҳри автобус йўналишларида электрон тўлов тизими босқичма-босқич жорий этилади, апрелдан эса тўловлар фақат нақдсиз шаклда қабул қилинади
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Бухоро шаҳрида жамоат транспортида электрон тўлов тизими босқичма-босқич жорий этилмоқда. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Унга кўра, автобусларда йўл кира 3 000 сўм, электрон тўлов орқали эса 2 000 сўмни ташкил этади.
Тизим жорий этиш босқичлари
Биринчи босқич — 2026 йил 1 февралдан қуйидаги йўналишларда:
2-сонли "Бухоро АШБ – Ситора бозор"
5-сонли "Ф. Хўжаев" МФЙ – Тўқимачи бош бекати"
10-сонли "Алпомиш кўчаси – "Шайхон" МФЙ"
17Б-сонли "Чорбакр бош бекати – Аэропорт"
19-сонли "Карвон бозори – Карвон шоппинг"
33-сонли "Трикотаж фабрикаси – Моҳи Хоса санаторийси"
1-сонли "Бухоро АШБ – Зарманоқ".
Иккинчи босқич — 2026 йил 1 апрелдан қолган барча мавжуд йўналишларда тўловлар фақат электрон тарзда қабул қилинади.