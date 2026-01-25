https://sputniknews.uz/20260125/eaeu-onlayn-xarid-huquqlar-himoya-55254374.html
ЕОИИ аҳолисининг 95 фоизи онлайн харид қилади — ҳуқуқлар ҳимояси кучайтирилади
ЕОИИ аҳолисининг 95 фоизи онлайн харид қилади — ҳуқуқлар ҳимояси кучайтирилади
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК маълумотига кўра, ЕОИИ аҳолисининг 95 фоизи интернет орқали товар сотиб олади. Бироқ ҳар иккинчи фуқаро ҳуқуқбузилишга дуч келмоқда. 2026 йилда хабардорлик тадбирлари ўтказилади.
2026-01-25T17:45+0500
2026-01-25T17:45+0500
2026-01-25T17:47+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
рақамли технологиялар
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/16/41181782_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_0827c2e0b00ad13e2c355812c42c4643.jpg
ТОШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида интернет орқали харид қилиш тобора оммалашиб бормоқда. Бу ҳақда ЕИК Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўлими бошлиғи Лидия Осауленко маълум қилди.Маълумотларга кўра, ЕОИИ аҳолисининг 95 фоизи интернет орқали товар сотиб олади, 80 фоизи эса хизматлардан фойдаланади. Бироқ, истеъмолчиларнинг катта қисми ўз ҳуқуқларининг бузилишига дуч келмоқда — Иттифоқ мамлакатларида ҳар иккинчи фуқаро шундай ҳолатга тушган.2026 йилда Евроосиё иқтисодий комиссияси ЕОИИ давлатлари билан ҳамкорликда фуқароларнинг интернет орқали товар ва хизматлар харид қилишдаги ҳуқуқлари бўйича хабардорлигини оширишга қаратилган ахборот ва ўқув тадбирларини ўтказишни режалаштирмоқда.Шу муносабат билан яқин келажакда истеъмолчилар учун хавфсиз онлайн харид қоидалари, фирибгарликдан ҳимояланиш ва сотувчилар билан юзага келадиган низоларни ҳал қилиш бўйича амалий тавсиялар берилиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260124/eoiida-elektron-tijorat-uchun-yagona-huquqiy-muhit-yaratilmoqda-55233088.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/16/41181782_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_80cd6192502623355e5d5c8d0299b539.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, онлайн харид, интернет савдо, истеъмолчи ҳуқуқи, лидия осауленко, фирибгарлик, электрон тижорат
еоии, еик, онлайн харид, интернет савдо, истеъмолчи ҳуқуқи, лидия осауленко, фирибгарлик, электрон тижорат
ЕОИИ аҳолисининг 95 фоизи онлайн харид қилади — ҳуқуқлар ҳимояси кучайтирилади
17:45 25.01.2026 (янгиланди: 17:47 25.01.2026)
ЕОИИда интернет харидлар оммалашмоқда, аммо истеъмолчиларнинг катта қисми ҳуқуқлари бузилишига дуч келмоқда. Вазиятни яхшилаш учун хабардорлик ва ўқув тадбирлари кучайтириш режалаштирилмоқда
ТОШКЕНТ, 25 янв — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида интернет орқали харид қилиш тобора оммалашиб бормоқда. Бу ҳақда ЕИК Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўлими бошлиғи Лидия Осауленко маълум қилди
.
Маълумотларга кўра, ЕОИИ аҳолисининг 95 фоизи интернет орқали товар сотиб олади, 80 фоизи эса хизматлардан фойдаланади. Бироқ, истеъмолчиларнинг катта қисми ўз ҳуқуқларининг бузилишига дуч келмоқда — Иттифоқ мамлакатларида ҳар иккинчи фуқаро шундай ҳолатга тушган.
2026 йилда Евроосиё иқтисодий комиссияси ЕОИИ давлатлари билан ҳамкорликда фуқароларнинг интернет орқали товар ва хизматлар харид қилишдаги ҳуқуқлари бўйича хабардорлигини оширишга қаратилган ахборот ва ўқув тадбирларини ўтказишни режалаштирмоқда.
"Биз кўпинча онлайн харид қиламиз, лекин, афсуски, кўпинча ҳуқуқларимизнинг бузилишига дуч келамиз - сифатсиз маҳсулот, етказиб бериш билан боғлиқ муаммолар, пулни қайтариб ололмаслик ва баъзан шунчаки алдов. Айнан шунинг учун ЕОИИда харидорларнинг интернетдаги ҳуқуқлари ва уларни ҳимоя қилиш усуллари ҳақидаги билимларини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда," - деди Лидия Осауленко.
Шу муносабат билан яқин келажакда истеъмолчилар учун хавфсиз онлайн харид қоидалари, фирибгарликдан ҳимояланиш ва сотувчилар билан юзага келадиган низоларни ҳал қилиш бўйича амалий тавсиялар берилиши кутилмоқда.