Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260125/eaeu-onlayn-xarid-huquqlar-himoya-55254374.html
ЕОИИ аҳолисининг 95 фоизи онлайн харид қилади — ҳуқуқлар ҳимояси кучайтирилади
ЕОИИ аҳолисининг 95 фоизи онлайн харид қилади — ҳуқуқлар ҳимояси кучайтирилади
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК маълумотига кўра, ЕОИИ аҳолисининг 95 фоизи интернет орқали товар сотиб олади. Бироқ ҳар иккинчи фуқаро ҳуқуқбузилишга дуч келмоқда. 2026 йилда хабардорлик тадбирлари ўтказилади.
2026-01-25T17:45+0500
2026-01-25T17:47+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
рақамли технологиялар
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/16/41181782_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_0827c2e0b00ad13e2c355812c42c4643.jpg
ТОШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида интернет орқали харид қилиш тобора оммалашиб бормоқда. Бу ҳақда ЕИК Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўлими бошлиғи Лидия Осауленко маълум қилди.Маълумотларга кўра, ЕОИИ аҳолисининг 95 фоизи интернет орқали товар сотиб олади, 80 фоизи эса хизматлардан фойдаланади. Бироқ, истеъмолчиларнинг катта қисми ўз ҳуқуқларининг бузилишига дуч келмоқда — Иттифоқ мамлакатларида ҳар иккинчи фуқаро шундай ҳолатга тушган.2026 йилда Евроосиё иқтисодий комиссияси ЕОИИ давлатлари билан ҳамкорликда фуқароларнинг интернет орқали товар ва хизматлар харид қилишдаги ҳуқуқлари бўйича хабардорлигини оширишга қаратилган ахборот ва ўқув тадбирларини ўтказишни режалаштирмоқда.Шу муносабат билан яқин келажакда истеъмолчилар учун хавфсиз онлайн харид қоидалари, фирибгарликдан ҳимояланиш ва сотувчилар билан юзага келадиган низоларни ҳал қилиш бўйича амалий тавсиялар берилиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260124/eoiida-elektron-tijorat-uchun-yagona-huquqiy-muhit-yaratilmoqda-55233088.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/16/41181782_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_80cd6192502623355e5d5c8d0299b539.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, онлайн харид, интернет савдо, истеъмолчи ҳуқуқи, лидия осауленко, фирибгарлик, электрон тижорат
еоии, еик, онлайн харид, интернет савдо, истеъмолчи ҳуқуқи, лидия осауленко, фирибгарлик, электрон тижорат

ЕОИИ аҳолисининг 95 фоизи онлайн харид қилади — ҳуқуқлар ҳимояси кучайтирилади

17:45 25.01.2026 (янгиланди: 17:47 25.01.2026)
© Unsplash/Campaign CreatorsЭлектронная торговля в интернете.
Электронная торговля в интернете. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.01.2026
© Unsplash/Campaign Creators
Oбуна бўлиш
ЕОИИда интернет харидлар оммалашмоқда, аммо истеъмолчиларнинг катта қисми ҳуқуқлари бузилишига дуч келмоқда. Вазиятни яхшилаш учун хабардорлик ва ўқув тадбирлари кучайтириш режалаштирилмоқда
ТОШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида интернет орқали харид қилиш тобора оммалашиб бормоқда. Бу ҳақда ЕИК Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўлими бошлиғи Лидия Осауленко маълум қилди.
Маълумотларга кўра, ЕОИИ аҳолисининг 95 фоизи интернет орқали товар сотиб олади, 80 фоизи эса хизматлардан фойдаланади. Бироқ, истеъмолчиларнинг катта қисми ўз ҳуқуқларининг бузилишига дуч келмоқда — Иттифоқ мамлакатларида ҳар иккинчи фуқаро шундай ҳолатга тушган.
2026 йилда Евроосиё иқтисодий комиссияси ЕОИИ давлатлари билан ҳамкорликда фуқароларнинг интернет орқали товар ва хизматлар харид қилишдаги ҳуқуқлари бўйича хабардорлигини оширишга қаратилган ахборот ва ўқув тадбирларини ўтказишни режалаштирмоқда.
"Биз кўпинча онлайн харид қиламиз, лекин, афсуски, кўпинча ҳуқуқларимизнинг бузилишига дуч келамиз - сифатсиз маҳсулот, етказиб бериш билан боғлиқ муаммолар, пулни қайтариб ололмаслик ва баъзан шунчаки алдов. Айнан шунинг учун ЕОИИда харидорларнинг интернетдаги ҳуқуқлари ва уларни ҳимоя қилиш усуллари ҳақидаги билимларини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда," - деди Лидия Осауленко.
Шу муносабат билан яқин келажакда истеъмолчилар учун хавфсиз онлайн харид қоидалари, фирибгарликдан ҳимояланиш ва сотувчилар билан юзага келадиган низоларни ҳал қилиш бўйича амалий тавсиялар берилиши кутилмоқда.
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.01.2026
ЕОИИда электрон тижорат учун ягона ҳуқуқий муҳит яратилмоқда
Кеча, 11:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0