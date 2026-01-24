Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Абу-Дабида Россия иштирокидаги музокаралар якунланди
24.01.2026
ТОШКEНТ, 24 январь — Sputnik. Абу-Дабида Москва, Вашингтон ва Киев делегациялари ўртасида хавфсизлик масалалари бўйича музокаралар якунланди.Учрашувдан сўнг, Россия Қуролли кучлари Бош штаби бош бошқармаси бошлиғи адмирал Игор Костюков бошчилигидаги Россия ишчи гуруҳи меҳмонхонага қайтиб келди. Америка делегацияси вакиллари аэропортга йўл олишди.Делегацияларнинг биринчи учрашуви жума куни бўлиб ўтди. АҚШ маъмурияти расмийси NBC телеканалига берган интервьюсида у самарали бўлганини айтди. AP хабарига кўра, музокаралар турли форматларда бўлиб ўтди, иштирокчилар муайян мавзуларни муҳокама қилиш учун гуруҳларга бўлиндилар. Пайшанба куни кечқурун Владимир Путин Кремлда Уиткофф бошчилигидаги Америка делегацияси билан учрашув ўтказди. Учрашувдан сўнг, Россия ва Қўшма Штатлар хавфсизлик масалалари бўйича ишчи гуруҳнинг биринчи йиғилишини ўтказишга қарор қилишди, унда иккала давлат ва Украина вакиллари иштирок этишди.Президент ёрдамчиси Юрий Ушаков таъкидлаганидек, америкаликлар ҳудудий масала Анкорижда келишилган формулага мувофиқ ҳал қилинмасдан туриб, узоқ муддатли келишувга умид йўқлигини тан олишди.Кремль матбуот котиби Дмитрий Песков Украина Қуролли Кучлари Москва учун муҳим шарт бўлган Донбассдан чиқиб кетиши кераклигини яна бир бор таъкидлади.
Янгиликлар
18:25 24.01.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Города мира. Абу-Даби
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Медиабанкка ўтиш
Музокаралар тафсилоти маълум эмас. Кейинги ҳафтада уларнинг янги босқичи бўлб ўтиши мумкин.
ТОШКEНТ, 24 январь — Sputnik. Абу-Дабида Москва, Вашингтон ва Киев делегациялари ўртасида хавфсизлик масалалари бўйича музокаралар якунланди.
Учрашувдан сўнг, Россия Қуролли кучлари Бош штаби бош бошқармаси бошлиғи адмирал Игор Костюков бошчилигидаги Россия ишчи гуруҳи меҳмонхонага қайтиб келди. Америка делегацияси вакиллари аэропортга йўл олишди.
Музокаралар тушдан кейин ёпиқ эшиклар ортида бошланди. Украина манбалари уларни конструктив ва ижобий деб таърифладилар. Axios хабарига кўра, кейинги ҳафтада БААда янги босқич бўлиб ўтиши мумкин.
Делегацияларнинг биринчи учрашуви жума куни бўлиб ўтди. АҚШ маъмурияти расмийси NBC телеканалига берган интервьюсида у самарали бўлганини айтди. AP хабарига кўра, музокаралар турли форматларда бўлиб ўтди, иштирокчилар муайян мавзуларни муҳокама қилиш учун гуруҳларга бўлиндилар.

Пайшанба куни кечқурун Владимир Путин Кремлда Уиткофф бошчилигидаги Америка делегацияси билан учрашув ўтказди. Учрашувдан сўнг, Россия ва Қўшма Штатлар хавфсизлик масалалари бўйича ишчи гуруҳнинг биринчи йиғилишини ўтказишга қарор қилишди, унда иккала давлат ва Украина вакиллари иштирок этишди.
Президент ёрдамчиси Юрий Ушаков таъкидлаганидек, америкаликлар ҳудудий масала Анкорижда келишилган формулага мувофиқ ҳал қилинмасдан туриб, узоқ муддатли келишувга умид йўқлигини тан олишди.
Кремль матбуот котиби Дмитрий Песков Украина Қуролли Кучлари Москва учун муҳим шарт бўлган Донбассдан чиқиб кетиши кераклигини яна бир бор таъкидлади.
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби от эмиратского госагентства WAM
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия, Украина, АҚШ музокараларнинг биринчи куни якунланди
09:58
