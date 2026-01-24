https://sputniknews.uz/20260124/rossiya-ukraina-aqsh-muzokaralarning-birinchi-kuni-yakunlandi-55231303.html
Россия, Украина, АҚШ музокараларнинг биринчи куни якунланди
Россия, Украина, АҚШ музокараларнинг биринчи куни якунланди
Россия томони узоқ муддатли тинчлик келишувига эришиш учун Украинадан Россия назорати остига ўтган ҳудудларни тан олишни талаб қилмоқда. 24.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-24T09:58+0500
2026-01-24T09:58+0500
2026-01-24T13:03+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/18/55234064_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a0f08c722ece4846826ed0d522017b1.jpg
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/18/55234064_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_25ac0883e91a2a9a73bf895747ea5bbb.jpg
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби от эмиратского госагентства WAM
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби появились на сайте эмиратского госагентства WAM.
На кадрах справа от президента ОАЭ Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна сидит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, а слева - секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
2026-01-24T09:58+0500
true
PT0M45S
Россия, Украина, АҚШ музокараларнинг биринчи куни якунланди
09:58 24.01.2026 (янгиланди: 13:03 24.01.2026)
ТОШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. БААда Россия, АҚШ ва Украина вакиллари ўртасидаги музокараларнинг биринчи босқичи якунланди. Музокаралардан лавҳаларни РИА Новости БААнинг WAN телеканалига асосан узатмоқда.
Музокаралар ёпиқ эшиклар ортида ўтказилди. АҚШ маъмурияти расмийси учрашув самарали бўлганини ва алоқалар эртага давом этишини айтди.
Делегацияларни БАА президенти Шайх Муҳаммад бин Зайд ал-Наҳаён қабул қилди. У саммит иштирокчиларига муваффақият ва ижобий натижалар тилади. Ташқи ишлар вазири Шайх Абдуллоҳ бин Зайд уч томонлама учрашув Украина инқирозига ечим топишга яқинлашишига умид билдирди.
Associated Press хабарига кўра, музокаралар турли форматларда бўлиб ўтди, иштирокчилар муайян мавзулар бўйича гуруҳларга бўлиндилар.
Россия ишчи гуруҳи таркибига Мудофаа вазирлиги вакиллари киради ва Қуролли Кучлар Бош штаби бош бошқармаси бошлиғи адмирал Игор Костюков раҳбарлик қилади.
Икки томонлама иқтисодий гуруҳ раҳбарлари, Россия тўғридан-тўғри инвестиция жамғармаси раҳбари Кирилл Дмитриев ва АҚШ президентининг элчиси Стивен Виткофф ҳам БААда АҚШда блокланган Россия активлари масаласини муҳокама қилиш учун учрашадилар.
Жума куни кечқурун Владимир Путин Кремлда Уиткофф бошчилигидаги Америка делегацияси билан музокаралар олиб борди. Ушбу музокаралардан сўнг Россия ва Қўшма Штатлар хавфсизлик масалалари бўйича ишчи гуруҳнинг биринчи йиғилишини икки мамлакат ва Украина вакиллари иштирокида ўтказишга қарор қилишди.
Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков таъкидлаганидек, америкаликлар ҳудудий масала Анкорижда келишилган формулага мувофиқ ҳал қилинмасдан, узоқ муддатли келишувга умид йўқлигини тан олишди. Кремль вакили Дмитрий Песков Украина Қуролли Кучлари Донбассдан чиқиб кетиши кераклигини яна бир бор таъкидлади, бу Москва қўйган муҳим шарт эди.
Россия билан тинчлик шартномасини тузиш учун Украина муқаррар равишда НАТО аъзолигидан ва ўз ҳудудида хорижий қўшинларни жойлаштиришдан воз кечиши керак. Шунингдек Россиянинг ҳудудий талабларини бажариши керак бўлади, деди австриялик сиёсатшунос Герҳард Манготт. Россия бошқа шартларни қабул қилмайди ва бу ерда Украина раҳбарияти учун манёврга имконият жуда кам қолган, деб қўшимча қилди у.