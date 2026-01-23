Кремль Путин ва Уиткофф музокаралари натижаларини маълум қилди
Россия ва АҚШ ўртасидаги музокараларнинг асосий мавзуси Украинадаги можарони ҳал этиш бўлди.
ТОШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткоффнинг музокаралари мазмунли ва фойдали бўлди. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков маълум қилди.
Асосий мавзуси Украинадаги можарони ҳал қилиш бўлган музокаралар тахминан тўрт соат давом этди. Москва ва Вашингтон 23 январь куни Абу-Дабида (БАА) Россия - АҚШ-Украина хавфсизлик масалалари бўйича уч томонлама ишчи гуруҳининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтишига келишиб олди.
Бундан ташқари, томонлар Ғазо бўйича Тинчлик кенгаши, Гренландия ва икки томонлама муносабатларни ривожлантиришни муҳокама қилишди, шунингдек, Украина ва бошқа мавзулар бўйича яқин алоқаларни сақлашга келишиб олдилар.
Ушаковнинг асосий баёнотлари:
Ҳудудий масалани ҳал қилмасдан узоқ муддатли келишувга умид қилиш мумкин эмаслиги қайд этилди.
Жума куни Абу-Дабида Россия, АҚШ ва Украина вакиллари иштирокида хавфсизлик масалалари бўйича уч томонлама ишчи гуруҳнинг биринчи йиғилиши бўлиб ўтишига келишиб олинди.
Хавфсизлик бўйича Россиянинг музокаралар гуруҳи тузилди ва яқин соатларда БААга учиб кетади.
Унинг таркибига Мудофаа вазирлиги раҳбарияти вакиллари кирди.
Абу-Дабига борадиган Россия делегацияси Путиндан аниқ кўрсатмалар олди.
Иқтисодий масалалар бўйича икки томонлама гуруҳ раҳбарлари Дмитриев ва Уиткофф Абу-Дабида учрашишади.
Уиткофф ва Кушнер Давосда бўлиб ўтган алоқалар, жумладан, Трампнинг Зеленский билан учрашуви ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашишди.
Россия томони илгари музлатилган Россия активларидан Ғазо бўйича Тинчлик кенгашига бир миллиард доллар юборишга тайёрлигини таъкидлади.
Қолган музлатилган маблағларни Россия ва Украина ўртасида тинчлик шартномаси тузилгандан кейин ҳудудларни тиклашга йўналтирилиши мумкин.
Россия сиёсий-дипломатик воситалар билан келишувга эришилгунга қадар ўз мақсадларига эришишда давом этади.
Кремлдаги учрашувда Россия томонидан Ушаков ва Россия раҳбарининг махсус вакили Кирилл Дмитриев иштирок этди. Америка томонидан эса Уиткоффдан ташқари АҚШ президентининг куёви ва тадбиркор Жаред Кушнер ва Оқ уйнинг катта маслаҳатчиси Жош Грюнбаум иштирок этди.