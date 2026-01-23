Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260123/putin-uitkoff-muzokaralari-55206852.html
Кремль Путин ва Уиткофф музокаралари натижаларини маълум қилди
Кремль Путин ва Уиткофф музокаралари натижаларини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткоффнинг музокаралари мазмунли ва фойдали бўлди. Асосий мавзуси Украинадаги можарони ҳал қилиш бўлган музокаралар тахминан тўрт соат давом этди. Москва ва Вашингтон 23 январь куни Абу-Дабида (БАА) Россия - АҚШ-Украина хавфсизлик масалалари бўйича уч томонлама ишчи гуруҳининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтишига келишиб олди.
2026-01-23T10:30+0500
2026-01-23T10:30+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
владимир путин
кремль
стив уиткофф
россия
украина
ақш
юрий ушаков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55207240_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_1b2b4da647b4c3a73622c9dc824f96db.jpg
ТОШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткоффнинг музокаралари мазмунли ва фойдали бўлди. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков маълум қилди.Асосий мавзуси Украинадаги можарони ҳал қилиш бўлган музокаралар тахминан тўрт соат давом этди. Москва ва Вашингтон 23 январь куни Абу-Дабида (БАА) Россия - АҚШ-Украина хавфсизлик масалалари бўйича уч томонлама ишчи гуруҳининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтишига келишиб олди.Бундан ташқари, томонлар Ғазо бўйича Тинчлик кенгаши, Гренландия ва икки томонлама муносабатларни ривожлантиришни муҳокама қилишди, шунингдек, Украина ва бошқа мавзулар бўйича яқин алоқаларни сақлашга келишиб олдилар.Ушаковнинг асосий баёнотлари:Кремлдаги учрашувда Россия томонидан Ушаков ва Россия раҳбарининг махсус вакили Кирилл Дмитриев иштирок этди. Америка томонидан эса Уиткоффдан ташқари АҚШ президентининг куёви ва тадбиркор Жаред Кушнер ва Оқ уйнинг катта маслаҳатчиси Жош Грюнбаум иштирок этди.
https://sputniknews.uz/20260120/crimea-trump-kyiv-lavrov-ukraine-bayonotlar-55064702.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55207240_318:0:3047:2047_1920x0_80_0_0_4d2d0688cc0616a1ab5198441c2d9c5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия президенти владимир путин ақш президентининг махсус вакили стивен уиткофф музокаралар кремль
россия президенти владимир путин ақш президентининг махсус вакили стивен уиткофф музокаралар кремль

Кремль Путин ва Уиткофф музокаралари натижаларини маълум қилди

10:30 23.01.2026
© Sputnik / POOL / Медиабанкка ўтишВладимир Путин ва Стивен Уиткофф
Владимир Путин ва Стивен Уиткофф - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.01.2026
© Sputnik / POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ва АҚШ ўртасидаги музокараларнинг асосий мавзуси Украинадаги можарони ҳал этиш бўлди.
ТОШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткоффнинг музокаралари мазмунли ва фойдали бўлди. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков маълум қилди.
Асосий мавзуси Украинадаги можарони ҳал қилиш бўлган музокаралар тахминан тўрт соат давом этди. Москва ва Вашингтон 23 январь куни Абу-Дабида (БАА) Россия - АҚШ-Украина хавфсизлик масалалари бўйича уч томонлама ишчи гуруҳининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтишига келишиб олди.
Бундан ташқари, томонлар Ғазо бўйича Тинчлик кенгаши, Гренландия ва икки томонлама муносабатларни ривожлантиришни муҳокама қилишди, шунингдек, Украина ва бошқа мавзулар бўйича яқин алоқаларни сақлашга келишиб олдилар.
Ушаковнинг асосий баёнотлари:
Ҳудудий масалани ҳал қилмасдан узоқ муддатли келишувга умид қилиш мумкин эмаслиги қайд этилди.
Жума куни Абу-Дабида Россия, АҚШ ва Украина вакиллари иштирокида хавфсизлик масалалари бўйича уч томонлама ишчи гуруҳнинг биринчи йиғилиши бўлиб ўтишига келишиб олинди.
Хавфсизлик бўйича Россиянинг музокаралар гуруҳи тузилди ва яқин соатларда БААга учиб кетади.
Унинг таркибига Мудофаа вазирлиги раҳбарияти вакиллари кирди.
Абу-Дабига борадиган Россия делегацияси Путиндан аниқ кўрсатмалар олди.
Иқтисодий масалалар бўйича икки томонлама гуруҳ раҳбарлари Дмитриев ва Уиткофф Абу-Дабида учрашишади.
Уиткофф ва Кушнер Давосда бўлиб ўтган алоқалар, жумладан, Трампнинг Зеленский билан учрашуви ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашишди.
Россия томони илгари музлатилган Россия активларидан Ғазо бўйича Тинчлик кенгашига бир миллиард доллар юборишга тайёрлигини таъкидлади.
Қолган музлатилган маблағларни Россия ва Украина ўртасида тинчлик шартномаси тузилгандан кейин ҳудудларни тиклашга йўналтирилиши мумкин.
Россия сиёсий-дипломатик воситалар билан келишувга эришилгунга қадар ўз мақсадларига эришишда давом этади.
Кремлдаги учрашувда Россия томонидан Ушаков ва Россия раҳбарининг махсус вакили Кирилл Дмитриев иштирок этди. Америка томонидан эса Уиткоффдан ташқари АҚШ президентининг куёви ва тадбиркор Жаред Кушнер ва Оқ уйнинг катта маслаҳатчиси Жош Грюнбаум иштирок этди.
Предложения об урегулировании на Украине, которые нацелены на сохранение киевского режима, абсолютно неприемлемы для России - Лавров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.01.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Киев режимини қайта қуроллантиришга йўл қўйилмайди — Лавровнинг Украина бўйича баёнотлари
20 Январ, 18:40
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0