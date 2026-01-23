Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Песков Украина бўйича музокаралардаги Россиянинг муҳим шартини маълум қилди
Украина Қуролли кучлари Донбасс ҳудудини тарк этиши шарт, бу Россия томонининг муҳим шарти. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
2026-01-23T16:24+0500
2026-01-23T16:24+0500
ТОШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Украина Қуролли кучлари Донбасс ҳудудини тарк этиши шарт, бу Россия томонининг муҳим шарти. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Шунингдек, Песков музокаралар кун тартибида қолаётган бошқа масалалар борлигинини ҳам таъкидлади.23 январь куни Владимир Зеленский Донбасс масаласи Абу-Дабидаги Россия, АҚШ ва Украинанинг уч томонлама музокараларида асосий мавзу бўлишини айтди. "Corriere della Sera" нашри маълумотларига кўра, Абу-Дабида АҚШ, Россия ва Украина вакиллари молиявий қўллаб-қувватлаш ва хавфсизлик кафолатлари эвазига Украинанинг ҳудуддан воз кечишини муҳокама қилишади. "Axios" нашри ҳам учрашувнинг асосий мавзуси ҳудудлар устидан назорат ўрнатиш масаласи бўлишини ёзмоқда.Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин АҚШ делегацияси билан учрашувда ҳудудий масалани ҳал қилмасдан узоқ муддатли тинчликка эришиб бўлмасликни қайд этган эди.
16:24 23.01.2026
ТОШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Украина Қуролли кучлари Донбасс ҳудудини тарк этиши шарт, бу Россия томонининг муҳим шарти. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Россиянинг Украина, Украина Қуролли кучлари Донбасс ҳудудини тарк этиши шартлиги тўғрисидаги позицияси яхши маълум. Бу жуда муҳим шартдир”, - деди Кремль вакили.
Шунингдек, Песков музокаралар кун тартибида қолаётган бошқа масалалар борлигинини ҳам таъкидлади.
23 январь куни Владимир Зеленский Донбасс масаласи Абу-Дабидаги Россия, АҚШ ва Украинанинг уч томонлама музокараларида асосий мавзу бўлишини айтди. “Corriere della Sera” нашри маълумотларига кўра, Абу-Дабида АҚШ, Россия ва Украина вакиллари молиявий қўллаб-қувватлаш ва хавфсизлик кафолатлари эвазига Украинанинг ҳудуддан воз кечишини муҳокама қилишади. “Axios” нашри ҳам учрашувнинг асосий мавзуси ҳудудлар устидан назорат ўрнатиш масаласи бўлишини ёзмоқда.
Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин АҚШ делегацияси билан учрашувда ҳудудий масалани ҳал қилмасдан узоқ муддатли тинчликка эришиб бўлмасликни қайд этган эди.
Владимир Путин ва Стивен Уиткофф - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.01.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Кремль Путин ва Уиткофф музокаралари натижаларини маълум қилди
10:30
