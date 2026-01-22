https://sputniknews.uz/20260122/usa-uzbekistan-fuqarolar-deportatsiya-55149840.html
АҚШдан 44 нафар Ўзбекистон фуқароси депортация қилинди
21 январь куни АҚШ ҳудудида ноқонуний бўлиб турган 44 нафар Ўзбекистон фуқароси чартер рейс орқали Ватанига қайтарилди. Депортация АҚШ ҳукумат идоралари билан ҳамкорликда амалга оширилди.
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. 21 январь куни АҚШ ҳудудида ноқонуний бўлиб турган 44 нафар Ўзбекистон фуқароси депортация қилинди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, ушбу мақсадда ташкил этилган чартер рейс АҚШнинг тегишли ҳукумат идоралари билан ҳамкорликда амалга оширилган.Қайд этилишича, мазкур тадбир Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги ҳамкорлик доирасида амалга оширилган навбатдаги амалий қадамлардан биридир. Фуқароларнинг хориждаги ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, шунингдек, уларни Ватанига қайтариш бўйича ишлар изчил давом этмоқда.
ақш, ўзбекистон фуқаролари, депортация, чартер рейс, ноқонуний миграция, ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги, ақш–ўзбекистон ҳамкорлиги, фуқароларни ватанига қайтариш, консуллик ёрдами, миграция масалалари
22.01.2026
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
21 январь куни АҚШ ҳудудида ноқонуний бўлиб турган 44 нафар Ўзбекистон фуқароси депортация қилинди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, ушбу мақсадда ташкил этилган чартер рейс АҚШнинг тегишли ҳукумат идоралари билан ҳамкорликда амалга оширилган.
Натижада Ўзбекистон фуқароларининг Ватанига хавфсиз ва ўз вақтида қайтарилиши таъминланган.
Қайд этилишича, мазкур тадбир Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги ҳамкорлик доирасида амалга оширилган навбатдаги амалий қадамлардан биридир. Фуқароларнинг хориждаги ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, шунингдек, уларни Ватанига қайтариш бўйича ишлар изчил давом этмоқда.