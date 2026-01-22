https://sputniknews.uz/20260122/samarkand-ai-xakaton-bellashuv-55162528.html
Самарқандда “хакерлар мусобақаси”: AI хакатонда 400 нафар иштирокчи беллашмоқда
Самарқандда “хакерлар мусобақаси”: AI хакатонда 400 нафар иштирокчи беллашмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда сунъий интеллект бўйича National AI Hackathon миллий хакатонининг минтақавий босқичи ўтмоқда. 48 жамоага бирлашган 400 нафар иштирокчи гранд финалга чиқиш учун беллашмоқда.
2026-01-22T13:19+0500
2026-01-22T13:19+0500
2026-01-22T14:26+0500
рақамли технологиялар
сунъий интеллект
мусобақа
жамият
самарқанд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47659732_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_68f2348a080835c608ac188e5ed1a7f4.jpg
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Самарқанд шаҳрида "National AI Hackathon" миллий хакатонининг минтақавий босқичи бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Сунъий интеллект бўйича миллий хакатоннинг гранд финалига чиқиш учун 48 та жамоага бирлашган 400 нафар иштирокчи беллашмоқда.Декабрь ойида Тошкент шаҳрида бўлиб ўтадиган финалга бор-йўғи бешта жамоа йўл олади. Улар ўз лойиҳаларини қўшимча қўллаб-қувватлаш ва янада ривожлантириш имкониятига эга бўлади.
https://sputniknews.uz/20251224/cyberguard-kiberhujumlar-54439987.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47659732_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_09090276cb0e3dd53e4a870b7271ac77.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
самарқанд, national ai hackathon, сунъий интеллект, ai хакатон, ит мутахассислар, стартаплар, рақамли технологиялар, инновация, sputnik ўзбекистон, миллий хакатон
самарқанд, national ai hackathon, сунъий интеллект, ai хакатон, ит мутахассислар, стартаплар, рақамли технологиялар, инновация, sputnik ўзбекистон, миллий хакатон
Самарқандда “хакерлар мусобақаси”: AI хакатонда 400 нафар иштирокчи беллашмоқда
13:19 22.01.2026 (янгиланди: 14:26 22.01.2026)
Самарқандда сунъий интеллект бўйича миллий хакатоннинг минтақавий босқичи бўлиб ўтмоқда. Унда юзлаб ёшлар иштирок этмоқда
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Самарқанд шаҳрида "National AI Hackathon" миллий хакатонининг минтақавий босқичи бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон
мухбири хабар берди.
Сунъий интеллект бўйича миллий хакатоннинг гранд финалига чиқиш учун 48 та жамоага бирлашган 400 нафар иштирокчи беллашмоқда.
Уч кун давомида 16 ёш ва ундан катта бўлган АТ-мутахассислар бешта йўналиш бўйича ишлайдиган прототипларни ишлаб чиқади. Жараёнда иштирокчиларга етакчи АТ-компаниялар мутахассислари устозлик қилади.
Декабрь ойида Тошкент шаҳрида бўлиб ўтадиган финалга бор-йўғи бешта жамоа йўл олади. Улар ўз лойиҳаларини қўшимча қўллаб-қувватлаш ва янада ривожлантириш имкониятига эга бўлади.