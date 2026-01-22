https://sputniknews.uz/20260122/mirziyoev-davos-xalqaro-uchrashuvlar-55148845.html
Мирзиёев Швейцарияга етиб борди: Давосда халқаро учрашувлар режалаштирилган
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Швейцарияга келди. Давос шаҳрида у тинчликка оид халқаро ташаббус доирасида маросимда иштирок этиши ва бир қатор икки томонлама учрашувлар ўтказиши режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Швейцариянинг Цюрих шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Цюрих халқаро аэропортида Ўзбекистон раҳбарини Бирлашган савдо-саноат палатаси раҳбари Дорит Пробст кутиб олди.Ташриф дастурига мувофиқ, 22 январь куни Давос шаҳрида мамлакат етакчиси АҚШ президенти Дональд Трамп ташаббуси билан ташкил этилаётган Тинчлик кенгаши низомини имзолаш маросимида иштирок этиши ҳамда қатор икки томонлама учрашувлар ўтказиши кўзда тутилган.Аввалроқ Шавкат Мирзиёев Тинчлик кенгашига таъсисчи давлат сифатида қўшилиш таклифини қабул қилган эди.
09:15 22.01.2026 (янгиланди: 10:01 22.01.2026)
Давос шаҳрида муҳим халқаро тадбирлар доирасида Шавкат Мирзиёев тинчликка оид халқаро ташаббус маросимида иштирок этиши ва қатор икки томонлама учрашувлар ўтказиши режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Швейцариянинг Цюрих шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
Цюрих халқаро аэропортида Ўзбекистон раҳбарини Бирлашган савдо-саноат палатаси раҳбари Дорит Пробст кутиб олди.
Ташриф дастурига мувофиқ, 22 январь куни Давос шаҳрида мамлакат етакчиси АҚШ президенти Дональд Трамп ташаббуси билан ташкил этилаётган Тинчлик кенгаши низомини имзолаш маросимида иштирок этиши ҳамда қатор икки томонлама учрашувлар ўтказиши кўзда тутилган.
Аввалроқ Шавкат Мирзиёев Тинчлик кенгашига таъсисчи давлат сифатида қўшилиш таклифини қабул қилган эди.