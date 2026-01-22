Ўзбекистон
https://sputniknews.uz/20260122/mirziyoev-davos-xalqaro-uchrashuvlar-55148845.html
Мирзиёев Швейцарияга етиб борди: Давосда халқаро учрашувлар режалаштирилган

Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Швейцарияга келди. Давос шаҳрида у тинчликка оид халқаро ташаббус доирасида маросимда иштирок этиши ва бир қатор икки томонлама учрашувлар ўтказиши режалаштирилган.
2026-01-22T09:15+0500
2026-01-22T10:01+0500
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
швейцария
сиёсат
ташриф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55148201_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1f0c763ae0e5574bcd6bece6c802a39f.jpg
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Швейцариянинг Цюрих шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Цюрих халқаро аэропортида Ўзбекистон раҳбарини Бирлашган савдо-саноат палатаси раҳбари Дорит Пробст кутиб олди.Ташриф дастурига мувофиқ, 22 январь куни Давос шаҳрида мамлакат етакчиси АҚШ президенти Дональд Трамп ташаббуси билан ташкил этилаётган Тинчлик кенгаши низомини имзолаш маросимида иштирок этиши ҳамда қатор икки томонлама учрашувлар ўтказиши кўзда тутилган.Аввалроқ Шавкат Мирзиёев Тинчлик кенгашига таъсисчи давлат сифатида қўшилиш таклифини қабул қилган эди.
https://sputniknews.uz/20260121/mirziyoev-tinchlik-kengash-nizom-imzolash-55139877.html
ўзбекистон
швейцария
Янгиликлар
uz_UZ
шавкат мирзиёев, ўзбекистон президенти, цюрих, давос, швейцария, давос форуми, тинчлик кенгаши, дональд трамп, халқаро ташрифи, кки томонлама учрашувлар, ўзбекистон ташқи сиёсат

09:15 22.01.2026 (янгиланди: 10:01 22.01.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Швейцарию
Давос шаҳрида муҳим халқаро тадбирлар доирасида Шавкат Мирзиёев тинчликка оид халқаро ташаббус маросимида иштирок этиши ва қатор икки томонлама учрашувлар ўтказиши режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Швейцариянинг Цюрих шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Цюрих халқаро аэропортида Ўзбекистон раҳбарини Бирлашган савдо-саноат палатаси раҳбари Дорит Пробст кутиб олди.
Ташриф дастурига мувофиқ, 22 январь куни Давос шаҳрида мамлакат етакчиси АҚШ президенти Дональд Трамп ташаббуси билан ташкил этилаётган Тинчлик кенгаши низомини имзолаш маросимида иштирок этиши ҳамда қатор икки томонлама учрашувлар ўтказиши кўзда тутилган.
Аввалроқ Шавкат Мирзиёев Тинчлик кенгашига таъсисчи давлат сифатида қўшилиш таклифини қабул қилган эди.
