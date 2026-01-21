Мирзиёев Тинчлик кенгаши низомини имзолаш маросимида қатнашиш учун Швейцарияга жўнаб кетди

https://sputniknews.uz/20260121/mirziyoev-tinchlik-kengash-nizom-imzolash-55139877.html
Шавкат Мирзиёев АҚШ президенти Дональд Трамп таклифига биноан Давос шаҳрида ўтадиган Тинчлик кенгаши низомини имзолаш маросимида иштирок этиш учун Швейцарияга амалий ташриф билан жўнаб кетди.
ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ президенти Дональд Трампнинг таклифига биноан Давос шаҳрида ўтказиладиган Тинчлик кенгаши низомини имзолаш маросимида иштирок этиш учун амалий ташриф билан Швейцарияга жўнаб кетди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, Тинчлик кенгаши Америка етакчисининг ташаббуси билан ташкил этилмоқда. Аввалроқ Шавкат Мирзиёев мазкур кенгашга таъсисчи давлат сифатида қўшилиш таклифини қабул қилган эди.Давлат раҳбари АҚШ президентига йўллаган мактубида ушбу ташаббус Яқин Шарқдаги кўп йиллик можароларни ҳал этиш, шунингдек, кенг минтақада тинчлик ва барқарорликни таъминлаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланаётганини таъкидлади.
17:59 21.01.2026 (янгиланди: 18:00 21.01.2026)
Шавкат Мирзиёев Тинчлик кенгаши низомини имзолаш маросимида иштирок этиш учун Швейцарияга жўнаб кетди. У мазкур кенгашга таъсисчи давлат сифатида қўшилиш таклифини қабул қилган эди
ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ президенти Дональд Трампнинг таклифига биноан Давос шаҳрида ўтказиладиган Тинчлик кенгаши низомини имзолаш маросимида иштирок этиш учун амалий ташриф билан Швейцарияга жўнаб кетди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди
Маълум қилинишича, Тинчлик кенгаши Америка етакчисининг ташаббуси билан ташкил этилмоқда. Аввалроқ Шавкат Мирзиёев мазкур кенгашга таъсисчи давлат сифатида қўшилиш таклифини қабул қилган эди.
Давлат раҳбари АҚШ президентига йўллаган мактубида ушбу ташаббус Яқин Шарқдаги кўп йиллик можароларни ҳал этиш, шунингдек, кенг минтақада тинчлик ва барқарорликни таъминлаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланаётганини таъкидлади.