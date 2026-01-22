https://sputniknews.uz/20260122/farmatsevtika-markaz-medflora-mahsulot-ogohlantirish-55149477.html
Фармацевтика маҳсулотлари хавфсизлиги маркази “Медфлора” маҳсулоти бўйича огоҳлантирди
Фармацевтика маҳсулотлари хавфсизлиги маркази “Медфлора” маҳсулоти бўйича огоҳлантирди
Фармацевтика маҳсулотлари хавфсизлиги маркази “Медфлора” МЧЖ томонидан ишлаб чиқарилган 70 фоизли тиббиёт этил спирти лаборатория таҳлиллари натижасига кўра норматив ҳужжат талабларига жавоб бермаслигини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. “Медфлора” МЧЖ корхонаси томонидан ишлаб чиқарилган 70 фоизли тиббиёт этил спирти норматив ҳужжат талабларига жавоб бермайди. Бу ҳақда Фармацевтика маҳсулотлари хавфсизлиги маркази матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, марказнинг Постмаркетинг назорати бўлими томонидан ўтказилган назорат тадбирлари давомида мазкур маҳсулот харид қилиниб, лаборатория таҳлилларидан ўтказилган. Шунингдек, текширувлар давомида маҳсулот ишлаб чиқариш жараёни Яхши ишлаб чиқариш амалиёти (GMP) ҳамда Ўз ДСт талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи сертификат мавжуд эмаслиги маълум бўлди.
