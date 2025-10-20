https://sputniknews.uz/20251020/sifat-mahsulot-jarima-ozod-52837562.html
Сифатсиз маҳсулотни чақириб олганлар жаримадан озод бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Янги Қонунда тизимдаги масъулиятни кучайтириш назарда тутилган. Энди хавфли маҳсулот етказган зарар учун баҳолаш органлари ҳам жавобгар бўлади, стандартга мос келмаган маҳсулотни чақириб олганар эса жаримадан озод этилади
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Мажбурий талабларга мос бўлмаган маҳсулотнинг камида етмиш фоизини чақириб олган юридик шахслар молиявий санкциялардан озод қилинади. Айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Адлия вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди.Ҳужжатга кўра, мувофиқликни баҳолаш қоидаларини бузиш натижасида фуқаронинг ҳаёти ва соғлигига зарар етказилган тақдирда, етказилган зарарнинг ўрнини қоплашда мувофиқликни баҳолаш органи товарни (ишни, хизматни) сотувчи, тайёрловчи (ижрочи) билан бирга солидар жавобгар бўлади. Техник регламентлар талабларига жавоб бермайдиган маҳсулотнинг камида етмиш фоизини қонунчиликда белгиланган тартибда чақириб олган ишлаб чиқарувчи, ишлаб чиқарувчининг ваколатли вакили, сотувчи ёки импорт қилувчилар ҳам белгиланган молиявий санкциялардан озод қилиниши белгиланди.Мувофиқликни баҳолаш қоидаларини бузган мувофиқликни баҳолаш органи ва унинг мансабдор шахслари қонунга ҳамда сертификатлаштириш бўйича хизматлар кўрсатиш тўғрисидаги шартномага мувофиқ жавобгар бўлади.
ўзбекистон
янги қонун, сертификатлаштириш, стандартлаштириш, баҳолаш органи, жавобгарлик, хавфли маҳсулот, техник регламент, молиявий санкция, адлия вазирлиги, ўзбекистон, 2025 йил, стандарт талаблари, юридик шахслар
Янги қонун билан сертификатлаштиришни такомиллаштириш ва жавобгарликни кучайтиришга оид ўзгартишлар киритилди. Ҳужжат маҳсулот хавфсизлиги ва фуқаролар манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik
. Мажбурий талабларга мос бўлмаган маҳсулотнинг камида етмиш фоизини чақириб олган юридик шахслар молиявий санкциялардан озод қилинади. Айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Адлия вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди
.
Ҳужжатга кўра, мувофиқликни баҳолаш қоидаларини бузиш натижасида фуқаронинг ҳаёти ва соғлигига зарар етказилган тақдирда, етказилган зарарнинг ўрнини қоплашда мувофиқликни баҳолаш органи товарни (ишни, хизматни) сотувчи, тайёрловчи (ижрочи) билан бирга солидар жавобгар бўлади.
Стандартларнинг мажбурий талабларига мос бўлмаган маҳсулотнинг камида етмиш фоизини қонунчиликда белгиланган тартибда чақириб олган юридик шахслар белгиланган молиявий санкциялардан озод қилинади.
Техник регламентлар талабларига жавоб бермайдиган маҳсулотнинг камида етмиш фоизини қонунчиликда белгиланган тартибда чақириб олган ишлаб чиқарувчи, ишлаб чиқарувчининг ваколатли вакили, сотувчи ёки импорт қилувчилар ҳам белгиланган молиявий санкциялардан озод қилиниши белгиланди.
Мувофиқликни баҳолаш қоидаларини бузган мувофиқликни баҳолаш органи ва унинг мансабдор шахслари қонунга ҳамда сертификатлаштириш бўйича хизматлар кўрсатиш тўғрисидаги шартномага мувофиқ жавобгар бўлади.