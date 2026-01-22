https://sputniknews.uz/20260122/cis-nizom-imzolanish-kun-55157549.html
22 январь — Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Низоми имзоланган кун
1993 йил 22 январда Минскда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Низоми қабул қилинган. Ҳужжатни 7 давлат имзолаган, кейинчалик янги аъзолар қўшилган. Айрим давлатлар эса Низомни ратификация қилмаган ёки Ҳамдўстликдан чиққан.
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. 1993 йил 22 январда Минск шаҳрида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) Низоми қабул қилинди.Ҳужжатни Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон имзолаган.1993 йилда МДҲга Озарбайжон ва Грузия, 1994 йилда эса Молдова қўшилди. 12 давлатдан иккитаси — Туркманистон ва Украина — Низомни ратификация қилмаган.Киев Ҳамдўстликнинг асосий вазифасини иқтисодий ҳамкорлик деб баҳолаган, аммо “умумий маконлар” — тўлов, божхона ва валюта соҳаларидаги лойиҳаларни қўллаб-қувватламаган. Ашхобод эса бетарафлик сиёсати сабабли ҳужжатни ратификация қилмаган.Низомга мувофиқ, барча аъзо давлатларнинг розилиги билан исталган мамлакат МДҲга аъзо бўлиши мумкин.Грузия 2009 йилда МДҲдан чиққан, Украина эса 2018 йилдан де-факто Ҳамдўстлик фаолиятида иштирок этишни тўхтатган. Айни пайтда Молдова МДҲдан чиқиш ниятини билдирган.Низомнинг 9-моддасига кўра, аъзо давлат чиқишдан камида 12 ой олдин ташкилотни ёзма равишда хабардор қилиши шарт. Шу билан бирга, мамлакат МДҲда иштирок этган даврида юзага келган барча мажбуриятларини тўлиқ бажариши лозим.
1993 йилда қабул қилинган МДҲ Низоми Ҳамдўстлик фаолиятининг ҳуқуқий асосини белгилаб, аъзо давлатлар ўртасидаги ҳамкорлик тамойилларини мустаҳкамлади.
