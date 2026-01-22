https://sputniknews.uz/20260122/aes-xavf-emasmi-izoh-55197178.html
АЭС хавфли эмасми - оддий тилда тушунтириб берилди
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон ХММда НИЯУ МИФИ Тошкент филиали талабалари атом энергетикаси нима учун экологик тоза ва хавфсиз деб ҳисобланишини мураккаб атамаларсиз, оддий мисоллар билан тушунтирди.
https://sputniknews.uz/20251227/aes-uchun-tanlangan-maydon-mutlaq-havfsiz--mutaxassis-54505449.html
атом энергетикаси, аэс хавфсизлиги, атом электр станцияси, нияу мифи тошкент филиали, sputnik ўзбекистон, ядровий энергия, экологик тоза энергия, атом технологиялари, талабалар фикри
АЭС хавфли эмасми - оддий тилда тушунтириб берилди
Эксклюзив
Таъкидланишича, атом электр станцияларида хавф минималлаштирилган бўлиб, хавфсизлик тизимлари доимий равишда такомиллашиб бормоқда
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Техник маълумотга эга бўлмаган одамга нима учун атом энергетикаси экологик тоза ва хавфсиз деб ҳисобланишини оддий сўзлар билан қандай тушунтириш мумкин?
Ушбу саволларга Sputnik Ўзбекистон
халқаро матбуот марказида "Москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университети ("ММФИ" МТЯУ) Тошкент филиали талабалари тушунарли ва мураккаб атамаларсиз жавоб беришди.
"Мен кўпинча танишларимга АЭС нима эканлигини ва у қандай ишлашини тушунтиришга мажбур бўламан ва биринчи навбатда тушунтиришни бу урандаги чойнак эканлигидан бошлайман", - деди Муҳиддин Умидов.
Муроджон Илҳомжонов эса хавф минималлаштирилгани ва АЭСда хавфсизлик тизими доимий равишда ўсиб, ривожланиб бораётганини таъкидлади.
"Биз замонавий технологияларга ишонишимиз ва бу конструкция устида минглаб, миллионлаб муҳандислар ишлаганини, уни ўрганиш ва хавфсиз қилиш учун умрларини сарфлаганларини тушунишимиз керак", - деди у.
Видекўприкнинг тўлиқ ёзувини қуйидаги ҳавола орқали томоша қилинг
