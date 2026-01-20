Нозик шама — Трамп Канада, Гренландия ва Венесуэлани АҚШ байроғи рангларида эълон қилди

https://sputniknews.uz/20260120/kanada-greenland-venezuela-aqsh-bayroq-ranglar-55030041.html
АҚШ президенти Дональд Трамп Truth Social тармоғида Канада, Гренландия ва Венесуэла АҚШ байроғи ранглари билан тасвирланган хариталарни эълон қилди. Нашр Европа раҳбарлари акс этган саҳна билан тақдим этилди.
ТОШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида Канада, Гренландия ва Венесуэла ҳудудлари АҚШ байроғи ранглари билан акс эттирилган тасвирларни эълон қилди.Эълон қилинган биринчи суратда АҚШ президенти Дональд Трамп Оқ уйдаги кабинетига ўхшаш жойда Венесуэла, Канада ва Гренландия ҳудудлари АҚШ байроғи рангларига бўялган хариталарни Европа давлатлари раҳбарларига намойиш этаётгандек тасвирланган.Иккинчи суратда Трамп Гренландия ҳудудида Америка байроғини ўрнатаётган ҳолда акс эттирилган. Унинг ёнида АҚШ Давлат котиби Марко Рубио ва вице-президент Жей Ди Венс тасвирланган. Сурат остида Гренландия 2026 йилда АҚШ ҳудудига айлангани ҳақида ёзув келтирилган.Қайд этилишича, ушбу тасвирлар Трампнинг аввалроқ Канада АҚШнинг 51-штати бўлиши кераклиги ҳақидаги баёнотлари, шунингдек, Дания таркибидаги Гренландияга нисбатан билдирилган даъволари фонида эълон қилинган.
европа
ТОШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида Канада, Гренландия ва Венесуэла ҳудудлари АҚШ байроғи ранглари билан акс эттирилган тасвирларни эълон қилди
.
Эълон қилинган биринчи суратда АҚШ президенти Дональд Трамп Оқ уйдаги кабинетига ўхшаш жойда Венесуэла, Канада ва Гренландия ҳудудлари АҚШ байроғи рангларига бўялган хариталарни Европа давлатлари раҳбарларига намойиш этаётгандек тасвирланган.
Хусусан, суратда Буюк Британия Бош вазири Кир Стармер, Италия Бош вазири Жоржа Мелони, Еврокомиссия раиси Урсула фон дер Ляйен, Германия канцлери Фридрих Мерц, Франция президенти Эммануэль Макрон, Финляндия президенти Александр Стубб, Украина президенти Владимир Зеленский ҳамда НАТО бош котиби Марк Рютте акс этган.
Иккинчи суратда Трамп Гренландия ҳудудида Америка байроғини ўрнатаётган ҳолда акс эттирилган. Унинг ёнида АҚШ Давлат котиби Марко Рубио ва вице-президент Жей Ди Венс тасвирланган. Сурат остида Гренландия 2026 йилда АҚШ ҳудудига айлангани ҳақида ёзув келтирилган.
Қайд этилишича, ушбу тасвирлар Трампнинг аввалроқ Канада АҚШнинг 51-штати бўлиши кераклиги ҳақидаги баёнотлари, шунингдек, Дания таркибидаги Гренландияга нисбатан билдирилган даъволари фонида эълон қилинган.