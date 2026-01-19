https://sputniknews.uz/20260119/trump-toqaev-gaza-kengash-taklif-54915904.html
Трамп Тоқаевни Ғазо бўйича тинчлик кенгашига таклиф қилди
Трамп Тоқаевни Ғазо бўйича тинчлик кенгашига таклиф қилди
Sputnik Ўзбекистон
Дональд Трамп Қозоғистон президенти Қосим-Жўмарт Тоқаевни Ғазо бўйича тинчлик кенгашига таклиф қилди. Қозоғистон ушбу тузилманинг таъсисчи давлатларидан бири бўлиши режалаштирилмоқда.
2026-01-19T12:34+0500
2026-01-19T12:34+0500
2026-01-19T12:34+0500
дунё янгиликлари
қасим-жомарт тоқаев
дональд трамп
сиёсат
ғазо
sputnik
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54913995_0:37:750:460_1920x0_80_0_0_db30080d105c35e4fcdbc5787a3b7a41.jpg
ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Қасим-Жомарт Тоқаевни Ғазо бўйича тинчлик кенгашига таклиф қилди. Бу ҳақда Қозоғистон президенти матбуот котиби Руслан Желдибай маълумотларига таяниб Sputnik Қозоғистон хабар берди.Қайд этилишича, Тоқаев жаҳон етакчилари орасида биринчилардан бўлиб Дональд Трамп ташаббуси билан тузилаётган Тинчлик кенгаши аъзолиги учун расмий таклиф олган. Қозоғистон ушбу тузилманинг таъсисчи давлатларидан бири бўлиши режалаштирилмоқда.Маълумотларга кўра, АҚШнинг Ғазо бўйича режасида секторни вақтинчалик халқаро бошқариш ҳамда уни қайта тиклаш жараёнини мувофиқлаштирадиган “Тинчлик кенгаши”ни тузиш кўзда тутилган. Аввалроқ Reuters Дональд Трамп ушбу кенгашнинг умрбод раиси бўлишини режалаштираётганини хабар қилган эди.Шунингдек, аввалроқ Дональд Трамп Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёевни 2026 йилда Майамида бўлиб ўтадиган G20 саммитига таклиф қилган.
https://sputniknews.uz/20251224/trump-uzbekistan-telefon-muhokama-54423919.html
ғазо
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54913995_6:0:713:530_1920x0_80_0_0_1eb6ec944ba587971b81f83d9c86b56a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
трамп тоқаев, ғазо тинчлик кенгаши, қозоғистон ақш муносабатлари, қосим-жўмарт тоқаев, дональд трамп, ғазо режаси, халқаро тинчлик кенгаши, қозоғистон ташқи сиёсати, reuters, sputnik қозоғистон, g20 майами 2026
трамп тоқаев, ғазо тинчлик кенгаши, қозоғистон ақш муносабатлари, қосим-жўмарт тоқаев, дональд трамп, ғазо режаси, халқаро тинчлик кенгаши, қозоғистон ташқи сиёсати, reuters, sputnik қозоғистон, g20 майами 2026
Трамп Тоқаевни Ғазо бўйича тинчлик кенгашига таклиф қилди
Қозоғистон АҚШ ташаббуси билан тузилаётган Ғазо бўйича тинчлик кенгашига қўшилиш учун расмий таклиф олди ва таклифга розилик билдирди
ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трамп Қасим-Жомарт Тоқаевни Ғазо бўйича тинчлик кенгашига таклиф қилди. Бу ҳақда Қозоғистон президенти матбуот котиби Руслан Желдибай маълумотларига таяниб Sputnik Қозоғистон хабар берди
.
Қайд этилишича, Тоқаев жаҳон етакчилари орасида биринчилардан бўлиб Дональд Трамп ташаббуси билан тузилаётган Тинчлик кенгаши аъзолиги учун расмий таклиф олган. Қозоғистон ушбу тузилманинг таъсисчи давлатларидан бири бўлиши режалаштирилмоқда.
“Бунга жавобан давлат раҳбари АҚШ президенти номига самимий миннатдорчилик билдирилган ва янги бирлашма таркибига киришга розилик билдирилган мактуб йўллади”, — деди Желдибай.
Маълумотларга кўра, АҚШнинг Ғазо бўйича режасида секторни вақтинчалик халқаро бошқариш ҳамда уни қайта тиклаш жараёнини мувофиқлаштирадиган “Тинчлик кенгаши”ни тузиш кўзда тутилган. Аввалроқ Reuters Дональд Трамп ушбу кенгашнинг умрбод раиси бўлишини режалаштираётганини хабар қилган эди.
Шунингдек, аввалроқ Дональд Трамп Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёевни 2026 йилда Майамида бўлиб ўтадиган G20 саммитига таклиф қилган.