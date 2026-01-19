Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260119/trump-toqaev-gaza-kengash-taklif-54915904.html
Трамп Тоқаевни Ғазо бўйича тинчлик кенгашига таклиф қилди
Трамп Тоқаевни Ғазо бўйича тинчлик кенгашига таклиф қилди
Sputnik Ўзбекистон
Дональд Трамп Қозоғистон президенти Қосим-Жўмарт Тоқаевни Ғазо бўйича тинчлик кенгашига таклиф қилди. Қозоғистон ушбу тузилманинг таъсисчи давлатларидан бири бўлиши режалаштирилмоқда.
2026-01-19T12:34+0500
2026-01-19T12:34+0500
дунё янгиликлари
қасим-жомарт тоқаев
дональд трамп
сиёсат
ғазо
sputnik
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54913995_0:37:750:460_1920x0_80_0_0_db30080d105c35e4fcdbc5787a3b7a41.jpg
ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Қасим-Жомарт Тоқаевни Ғазо бўйича тинчлик кенгашига таклиф қилди. Бу ҳақда Қозоғистон президенти матбуот котиби Руслан Желдибай маълумотларига таяниб Sputnik Қозоғистон хабар берди.Қайд этилишича, Тоқаев жаҳон етакчилари орасида биринчилардан бўлиб Дональд Трамп ташаббуси билан тузилаётган Тинчлик кенгаши аъзолиги учун расмий таклиф олган. Қозоғистон ушбу тузилманинг таъсисчи давлатларидан бири бўлиши режалаштирилмоқда.Маълумотларга кўра, АҚШнинг Ғазо бўйича режасида секторни вақтинчалик халқаро бошқариш ҳамда уни қайта тиклаш жараёнини мувофиқлаштирадиган “Тинчлик кенгаши”ни тузиш кўзда тутилган. Аввалроқ Reuters Дональд Трамп ушбу кенгашнинг умрбод раиси бўлишини режалаштираётганини хабар қилган эди.Шунингдек, аввалроқ Дональд Трамп Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёевни 2026 йилда Майамида бўлиб ўтадиган G20 саммитига таклиф қилган.
https://sputniknews.uz/20251224/trump-uzbekistan-telefon-muhokama-54423919.html
ғазо
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54913995_6:0:713:530_1920x0_80_0_0_1eb6ec944ba587971b81f83d9c86b56a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
трамп тоқаев, ғазо тинчлик кенгаши, қозоғистон ақш муносабатлари, қосим-жўмарт тоқаев, дональд трамп, ғазо режаси, халқаро тинчлик кенгаши, қозоғистон ташқи сиёсати, reuters, sputnik қозоғистон, g20 майами 2026
трамп тоқаев, ғазо тинчлик кенгаши, қозоғистон ақш муносабатлари, қосим-жўмарт тоқаев, дональд трамп, ғазо режаси, халқаро тинчлик кенгаши, қозоғистон ташқи сиёсати, reuters, sputnik қозоғистон, g20 майами 2026

Трамп Тоқаевни Ғазо бўйича тинчлик кенгашига таклиф қилди

12:34 19.01.2026
© Пресс-служба президента КазахстанаТрамп пригласил Токаева в Совет мира по Газе
Трамп пригласил Токаева в Совет мира по Газе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.01.2026
© Пресс-служба президента Казахстана
Oбуна бўлиш
Қозоғистон АҚШ ташаббуси билан тузилаётган Ғазо бўйича тинчлик кенгашига қўшилиш учун расмий таклиф олди ва таклифга розилик билдирди
ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Қасим-Жомарт Тоқаевни Ғазо бўйича тинчлик кенгашига таклиф қилди. Бу ҳақда Қозоғистон президенти матбуот котиби Руслан Желдибай маълумотларига таяниб Sputnik Қозоғистон хабар берди.
Қайд этилишича, Тоқаев жаҳон етакчилари орасида биринчилардан бўлиб Дональд Трамп ташаббуси билан тузилаётган Тинчлик кенгаши аъзолиги учун расмий таклиф олган. Қозоғистон ушбу тузилманинг таъсисчи давлатларидан бири бўлиши режалаштирилмоқда.
“Бунга жавобан давлат раҳбари АҚШ президенти номига самимий миннатдорчилик билдирилган ва янги бирлашма таркибига киришга розилик билдирилган мактуб йўллади”, — деди Желдибай.
Маълумотларга кўра, АҚШнинг Ғазо бўйича режасида секторни вақтинчалик халқаро бошқариш ҳамда уни қайта тиклаш жараёнини мувофиқлаштирадиган “Тинчлик кенгаши”ни тузиш кўзда тутилган. Аввалроқ Reuters Дональд Трамп ушбу кенгашнинг умрбод раиси бўлишини режалаштираётганини хабар қилган эди.
Шунингдек, аввалроқ Дональд Трамп Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёевни 2026 йилда Майамида бўлиб ўтадиган G20 саммитига таклиф қилган.
В Белом доме состоялись переговоры Шавката Мирзиёева с Дональдом Трампом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.12.2025
Трамп Ўзбекистонга таклиф қилинди — президентлар телефонда яна нималарни муҳокама қилди?
24 Декабр 2025, 10:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0