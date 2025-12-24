https://sputniknews.uz/20251224/trump-uzbekistan-telefon-muhokama-54423919.html
Трамп Ўзбекистонга таклиф қилинди — президентлар телефонда яна нималарни муҳокама қилди?
Трамп Ўзбекистонга таклиф қилинди — президентлар телефонда яна нималарни муҳокама қилди?
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ва Дональд Трамп телефон орқали мулоқот қилди. Икки томонлама ҳамкорлик, инвестиция ва минтақавий масалалар муҳокама этилди.
2025-12-24T10:21+0500
2025-12-24T10:21+0500
2025-12-24T10:21+0500
телефон мулоқоти
дональд трамп
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
ақш
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53292971_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9967c4a659694af074dbeff4e52a3134.jpg
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Ўзбекистон президент Шавкат Мирзиёев ва АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасида бўлиб ўтган телефон мулоқотида Ўзбекистон–АҚШ муносабатларида эришилган натижалар ҳамда келгусидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, амалдаги лойиҳа ва дастурларни самарали илгари суриш, шунингдек, янги ташаббусларни ишлаб чиқиш мақсадида Америка–Ўзбекистон ишбилармонлар ва инвестициялар кенгаши ташкил этилган. Шу билан бирга, Қўшма инвестиция фондини таъсис этиш бўйича фаол ишлар олиб борилмоқда.Мулоқот якунида томонлар олий даражадаги мулоқотларни давом эттириш, шунингдек, амалий ҳамкорлик бўйича қўшма ташаббус ва дастурларни илгари суришга келишиб олдилар. Мирзиёев АҚШ етакчисини ўзи учун қулай вақтда Ўзбекистонга ташриф билан келишга таклиф қилди.Шунингдек, Дональд Трамп ўзининг ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Шавкат Мирзиёев ҳамда Қозоғистон Президенти билан бўлиб ўтган мулоқотларда можароларни тинч йўл билан ҳал этиш, савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш муҳокама қилинганини маълум қилди. Шу билан бирга, уларни келгуси йил АҚШ мезбонлик қиладиган G20 саммитига меҳмон сифатида иштирок этишга таклиф этганини қайд этди.
https://sputniknews.uz/20251107/mirziyoev-markaziy-osiyo-aqsh-sammit-takliflar-53296775.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53292971_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a4a7ee7a38eaf0e90e3e0c3211387d4a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон–ақш муносабатлари, шавкат мирзиёев трамп, телефон мулоқоти, ақш президенти, инвестиция ҳамкорлиги, c5+1
ўзбекистон–ақш муносабатлари, шавкат мирзиёев трамп, телефон мулоқоти, ақш президенти, инвестиция ҳамкорлиги, c5+1
Трамп Ўзбекистонга таклиф қилинди — президентлар телефонда яна нималарни муҳокама қилди?
Мулоқотда президентлар амалдаги лойиҳалар, янги инвестиция механизмлари ва олий даражадаги мулоқотларни давом эттириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik.
Ўзбекистон президент Шавкат Мирзиёев ва АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасида бўлиб ўтган телефон мулоқотида Ўзбекистон–АҚШ муносабатларида эришилган натижалар ҳамда келгусидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, амалдаги лойиҳа ва дастурларни самарали илгари суриш, шунингдек, янги ташаббусларни ишлаб чиқиш мақсадида Америка–Ўзбекистон ишбилармонлар ва инвестициялар кенгаши ташкил этилган. Шу билан бирга, Қўшма инвестиция фондини таъсис этиш бўйича фаол ишлар олиб борилмоқда.
Суҳбат давомида халқаро ва минтақавий масалаларга ҳам эътибор қаратилди. Хусусан, кўп томонлама ҳамкорлик, жумладан, “C5+1” формати доирасидаги ҳамкорликнинг аҳамияти таъкидланди.
Мулоқот якунида томонлар олий даражадаги мулоқотларни давом эттириш, шунингдек, амалий ҳамкорлик бўйича қўшма ташаббус ва дастурларни илгари суришга келишиб олдилар.
Мирзиёев АҚШ етакчисини ўзи учун қулай вақтда Ўзбекистонга ташриф билан келишга таклиф қилди.
Шунингдек, Дональд Трамп ўзининг ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Шавкат Мирзиёев ҳамда Қозоғистон Президенти билан бўлиб ўтган мулоқотларда можароларни тинч йўл билан ҳал этиш, савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш муҳокама қилинганини маълум қилди. Шу билан бирга, уларни келгуси йил АҚШ мезбонлик қиладиган G20 саммитига меҳмон сифатида иштирок этишга таклиф этганини қайд этди.