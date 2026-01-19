https://sputniknews.uz/20260119/greenland-masalasi-ekspert-izoh-54900223.html
Трамп номини абадийлаштириш ва Хитой билан рақобат: Гренландия масаласида эксперт изоҳи
Трамп номини абадийлаштириш ва Хитой билан рақобат: Гренландия масаласида эксперт изоҳи
Sputnik Ўзбекистон
Эксперт Игорь Коротченко Гренландияни АҚШ таркибига қўшиб олишга бўлган уринишни АҚШ ва Хитой ўртасидаги глобал рақобат доирасида баҳолади. Трамп ташаббуси ва халқаро ҳуқуқ нуқтаи назаридан таҳлил.
2026-01-19T10:54+0500
2026-01-19T10:54+0500
2026-01-19T10:54+0500
дунё янгиликлари
хитой
россия
дональд трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/562/86/5628637_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_5488b95f9b2b1e3cec27982a2b7dc5e8.jpg
ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Агар у ёки бу сценарий бўйича Гренландия АҚШ таркибига қўшиб олинганида, бу Дональд Трамп номини тарихда абадий қолдирган бўлар эди. Бу фикрни Россиянинг "Национальная оборона" журнали” бош муҳаррири Игорь Коротченко “SputnikLive”га берган интервьюсида билдирди.Шу билан бирга, эксперт Гренландиянинг эҳтимолий қўшиб олинишини Луизиананинг сотиб олиниши билан қиёслаш нотўғри эканини таъкидлади.Коротченконинг сўзларига кўра, бундай қадам халқаро ҳуқуқ нормаларига зид ҳисобланади. У бу ҳолат АҚШ иқтисодий рақобатда устунликка эриша олмаган жойларда ҳарбий-сиёсий усуллар орқали кучлар мувозанатини ўзгартиришга уринаётганини яна бир бор кўрсатаётганини қайд этди.Экспертнинг сўзларига кўра, у Гренландияни қўшиб олишга бўлган уринишни АҚШ ва Хитой ўртасидаги глобал қарама-қаршилик призмасида баҳолайди.
хитой
гренландия, ақш гренландия, трамп гренландия, ақш ва хитой рақобати, глобал қарама-қаршилик, халқаро ҳуқуқ, геосиёсат, игорь коротченко, национальная оборона журнали, sputniklive, арктика сиёсати, ақш ташқи сиёсати
гренландия, ақш гренландия, трамп гренландия, ақш ва хитой рақобати, глобал қарама-қаршилик, халқаро ҳуқуқ, геосиёсат, игорь коротченко, национальная оборона журнали, sputniklive, арктика сиёсати, ақш ташқи сиёсати
Трамп номини абадийлаштириш ва Хитой билан рақобат: Гренландия масаласида эксперт изоҳи
Эксперт фикрича, Гренландия атрофидаги муҳокамалар алоҳида ҳудудий масала эмас, балки АҚШ ва Хитой ўртасидаги глобал рақобатнинг бир қисми ҳисобланади
ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Агар у ёки бу сценарий бўйича Гренландия АҚШ таркибига қўшиб олинганида, бу Дональд Трамп номини тарихда абадий қолдирган бўлар эди. Бу фикрни Россиянинг "Национальная оборона" журнали” бош муҳаррири Игорь Коротченко “SputnikLive”га берган интервьюсида билдирди.
Шу билан бирга, эксперт Гренландиянинг эҳтимолий қўшиб олинишини Луизиананинг сотиб олиниши билан қиёслаш нотўғри эканини таъкидлади.
“Сабаби, биз XXI асрда яшаяпмиз ва бугун мутлақо бошқа воқелик ҳукмрон. Агар Трамп Гренландияни "ютиб юборса", бу дунё миқёсидаги ҳайратланарли воқеага айланади. Бундай сценарийнинг ўзиёқ бутун жаҳонни лол қолдирмоқда”, — деди у.
Коротченконинг сўзларига кўра, бундай қадам халқаро ҳуқуқ нормаларига зид ҳисобланади. У бу ҳолат АҚШ иқтисодий рақобатда устунликка эриша олмаган жойларда ҳарбий-сиёсий усуллар орқали кучлар мувозанатини ўзгартиришга уринаётганини яна бир бор кўрсатаётганини қайд этди.
Экспертнинг сўзларига кўра, у Гренландияни қўшиб олишга бўлган уринишни АҚШ ва Хитой ўртасидаги глобал қарама-қаршилик призмасида баҳолайди.
“АҚШ дунёдаги биринчи рақамли иқтисодий держава мақомини аста-секин йўқотмоқда, Хитой эса етакчи ўринларга чиқмоқда. Шу боис Трампнинг барча ташаббусларини айнан АҚШ-Хитой глобал рақобат нуқтаи назаридан кўриб чиқиш керак”, — дея хулоса қилди Коротченко.