“103” тез тиббий ёрдам: 2025 йилда қайси ҳудудларда мурожаатлар энг кўп бўлди

Ўзбекистонда 2025 йилда “103” тез тиббий ёрдам хизматига 14 миллиондан ортиқ чақириқ келиб тушди. Сўнгги 8 йилда шохобчалар ва бригадалар сони кескин ошди, етиб бориш вақти қисқарди.
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. 2025 йилда Ўзбекистонда “103” тез тиббий ёрдам хизматига жами 14 миллион 299 минг 948 та чақириқ келиб тушди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, бажарилган чақирувларнинг:Энг кўп чақириқлар қайд этилган ҳудудлар:Энг кам чақириқлар:Таъкидланишича, сўнгги 8 йилда “103” хизмати шохобчалари сони 818 тадан 1 680 тага, тез тиббий ёрдам бригадалари эса 1 648 тадан 2 865 тага етказилган.Шунингдек, электрон автоматлаштирилган бошқарув тизими жорий этилиши натижасида бригадаларнинг чақирувга етиб бориш вақти 25–30 дақиқадан 10–15 дақиқагача қисқарди.
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik.
2025 йилда Ўзбекистонда “103” тез тиббий ёрдам хизматига жами 14 миллион 299 минг 948 та чақириқ келиб тушди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, бажарилган чақирувларнинг:
шошилинч ҳолатлар — 10 миллион 218 минг 037 та;
сурункали касалликлар — 3 миллион 856 минг 901 та;
туғуруқлар — 100 минг 453 тани ташкил этган.
Энг кўп чақириқлар қайд этилган ҳудудлар:
Тошкент шаҳри — 1 462 006 та;
Фарғона вилояти — 1 455 255 та;
Андижон вилояти — 1 344 151 та;
Сурхондарё вилояти — 1 335 614 та;
Наманган вилояти — 1 328 391 та.
Навоий вилояти — 416 210 та;
Сирдарё вилояти — 456 803 та;
Жиззах вилояти — 561 894 та;
Бухоро вилояти — 678 499 та;
Хоразм вилояти — 688 594 та.
Таъкидланишича, сўнгги 8 йилда “103” хизмати шохобчалари сони 818 тадан 1 680 тага, тез тиббий ёрдам бригадалари эса 1 648 тадан 2 865 тага етказилган.
Шунингдек, электрон автоматлаштирилган бошқарув тизими жорий этилиши натижасида бригадаларнинг чақирувга етиб бориш вақти 25–30 дақиқадан 10–15 дақиқагача қисқарди.