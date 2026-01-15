Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260115/migratsiya-nazorat-russia-aeroport-punktlar-54829828.html
Миграция назорати кучаяди: Россиянинг йирик аэропортларида янги текширув пунктлари очилди
Миграция назорати кучаяди: Россиянинг йирик аэропортларида янги текширув пунктлари очилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ИИВ маълум қилишича, Россиянинг федерал округларидаги аэропортлар ва Астрахань вилоятида миграция назорати пунктлари очилди. Назорат замонавий ускуналар орқали амалга оширилади.
2026-01-15T16:55+0500
2026-01-15T16:55+0500
мигрантлар
миграция
россия
иив
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0f/54829628_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_d5c9b58d4bb9194ec4413cfb4a857da8.jpg
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. Россиянинг барча федерал округларидаги йирик аэропортлар ҳудудида 17 та, шунингдек, Астрахань вилоятидаги “Оқсарой” темир йўл ўтказиш пунктида яна 1 та миграция назорати пункти очилди. Бу ҳақда Россия ИИВ матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, ушбу пунктларда замонавий махсус ускуналар қўлланилади. Бу йўловчилар оқимини текшириш жараёнини тезлаштириш ва назоратни самарали ташкил этиш имконини беради.Келаётган ва кетаётган йўловчилар томонидан сотиб олинган чипталар ҳақидаги маълумотлар автоматик равишда қайта ишланади.Шунингдек, Россия ИИВ Миграция хизмати ҳамда Россия ИИВ Транспорт бош бошқармасининг мувофиқлаштирувчи роли остида сув йўллари ва автомобиль ўтказиш пунктлари яқинида ҳам миграция назорати пунктларини очиш режалаштирилгани маълум қилинди.
https://sputniknews.uz/20260114/russia-pul-otkazma-cheklov-qonun-rad-54801049.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0f/54829628_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_556263ff38c13feaff91323c118859ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, россия иив, миграция назорати, аэропортлар, темир йўл ўтказиш пункти, астрахань вилояти, оқсарой пункти, йўловчилар назорати, чипта маълумотлари, ҳуқуқбузарлар, россияга киришни чеклаш, транспорт хавфсизлиги, федерал округлар
россия, россия иив, миграция назорати, аэропортлар, темир йўл ўтказиш пункти, астрахань вилояти, оқсарой пункти, йўловчилар назорати, чипта маълумотлари, ҳуқуқбузарлар, россияга киришни чеклаш, транспорт хавфсизлиги, федерал округлар

Миграция назорати кучаяди: Россиянинг йирик аэропортларида янги текширув пунктлари очилди

16:55 15.01.2026
© Sputnik / Евгений ОдиноковРабота линейного отдела транспортной полиции аэропорта Внуково
Работа линейного отдела транспортной полиции аэропорта Внуково - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.01.2026
© Sputnik / Евгений Одиноков
Oбуна бўлиш
Россияда йирик аэропортлар ва темир йўл ўтказиш пунктларида миграция назорати кучайтирилди. Янгидан очилган пунктларда йўловчилар маълумотлари автоматик тарзда текширилади
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. Россиянинг барча федерал округларидаги йирик аэропортлар ҳудудида 17 та, шунингдек, Астрахань вилоятидаги “Оқсарой” темир йўл ўтказиш пунктида яна 1 та миграция назорати пункти очилди. Бу ҳақда Россия ИИВ матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, ушбу пунктларда замонавий махсус ускуналар қўлланилади. Бу йўловчилар оқимини текшириш жараёнини тезлаштириш ва назоратни самарали ташкил этиш имконини беради.
Келаётган ва кетаётган йўловчилар томонидан сотиб олинган чипталар ҳақидаги маълумотлар автоматик равишда қайта ишланади.
Натижада полиция ходимлари ҳуқуқбузарлар тўғрисида тўлиқ ахборот, шунингдек, уларни маъмурий жавобгарликка тортиш ёки Россияга киришни чеклаш учун зарур бўлган тайёр ҳужжатлар тўпламини олади.
Шунингдек, Россия ИИВ Миграция хизмати ҳамда Россия ИИВ Транспорт бош бошқармасининг мувофиқлаштирувчи роли остида сув йўллари ва автомобиль ўтказиш пунктлари яқинида ҳам миграция назорати пунктларини очиш режалаштирилгани маълум қилинди.
Электронное табло с информацией о курсах валют в центре Москвы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.01.2026
Россияда муҳожирлар пул ўтказишини чеклаш қонуни рад этилиши мумкин — қўмита тавсия берди
Кеча, 16:50
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0