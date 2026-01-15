https://sputniknews.uz/20260115/korxonalar-xomashyo-garov-kredit-54808738.html
Енгил саноат корхоналарига хомашё гаровига $2 миллионгача кредит берилади — янги фармон
Енгил саноат корхоналарини ташқи бозорларга олиб чиқишга қаратилган янги чоралар белгиланди. Корхоналар “яшил”, “сариқ” ва “қизил” тоифаларга ажратилади.
2026-01-15T09:51+0500
2026-01-15T09:51+0500
2026-01-15T09:51+0500
иқтисод
ўзбекистон
пахта
банк
кредит
корхона
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. Енгил саноат корхоналарининг халқаро етказиб бериш занжирларида иштирокини кенгайтириш ва ташқи бозорларда мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган чора-тадбирлар белгиланди. Бу бўйича Президент фармони қабул қилинди.Фармонга мувофиқ, тўқимачилик корхоналари иқтисодий ва молиявий кўрсаткичларидан келиб чиқиб “яшил”, “сариқ” ва “қизил” тоифаларга ажратилади. Шу асосда уларни қўллаб-қувватлашнинг манзилли дастури амалга оширилади.Кредитлар Енгил саноатни ривожлантириш агентлиги ресурслари ҳисобидан ажратилади.Шунингдек, соғломлаштириш имконияти мавжуд деб топилган корхоналарнинг аввал олган тижорат кредитлари 7 йилгача узайтирилиши мумкин.Пахта хомашёси хариди учун жалб қилинган кредитлар бўйича эса 2026–2027 йилларда январь–февраль ойлари учун белгиланган тўловлар кредит шартномасига мувофиқ охирги 6 ойга тенг тақсимлаб тўланиши белгиланди.
ўзбекистон
ўзбекистон, президент фармони, енгил саноат, тўқимачилик корхоналари, ташқи бозорлар, етказиб бериш занжири, саноат сиёсати, яшил сариқ қизил тоифалар, кредитлар, тижорат банклари, пахта хомашёси, енгил саноатни ривожлантириш агентлиги
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik.
Енгил саноат корхоналарининг халқаро етказиб бериш занжирларида иштирокини кенгайтириш ва ташқи бозорларда мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган чора-тадбирлар белгиланди. Бу бўйича Президент фармони қабул қилинди
.
Фармонга мувофиқ, тўқимачилик корхоналари иқтисодий ва молиявий кўрсаткичларидан келиб чиқиб “яшил”, “сариқ” ва “қизил” тоифаларга ажратилади. Шу асосда уларни қўллаб-қувватлашнинг манзилли дастури амалга оширилади.
Гаров сифатида тўлови тўлиқ амалга оширилган ёки корхонанинг ўзи етиштирган хомашё қабул қилиниб, корхоналарга 2 миллион долларгача кредит ажратилишига рухсат этилди.
Кредитлар Енгил саноатни ривожлантириш агентлиги ресурслари ҳисобидан ажратилади.
Шунингдек, соғломлаштириш имконияти мавжуд деб топилган корхоналарнинг аввал олган тижорат кредитлари 7 йилгача узайтирилиши мумкин.
Пахта хомашёси хариди учун жалб қилинган кредитлар бўйича эса 2026–2027 йилларда январь–февраль ойлари учун белгиланган тўловлар кредит шартномасига мувофиқ охирги 6 ойга тенг тақсимлаб тўланиши белгиланди.