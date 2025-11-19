Ўзбекистон
Ҳукумат қарори: енгил саноат корхоналарининг айрим харажатлари қоплаб берилади
Ҳукумат қарори: енгил саноат корхоналарининг айрим харажатлари қоплаб берилади
Енгил саноатни қўллаб-қувватлаш жамғармаси халқаро брендлар билан ишлаш ва мутахассисларни ўқитиш билан боғлиқ харажатларни қоплаб бериш тартибини белгилайди. Янги қарор орқали тадбиркорлар транспорт, меҳмонхона ва тренинг харажатлари учун молиявий ёрдам олиши мумкин.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51599770_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_de8c8a30781d3f33c57f9d8dd556f2c5.png
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Янги тартибга мувофиқ, енгил саноат корхоналарининг айрим харажатлари Енгил саноатни қўллаб-қувватлаш жамғармаси томонидан қоплаб берилади. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.Низомга кўра, Жамғарма енгил саноат корхоналарини молиявий қўллаб-қувватлаш тартибини белгилаб беради. Молиявий ёрдам икки асосий йўналиш бўйича ажратилади:Халқаро брендларни жалб қилиш билан боғлиқ харажатларни қоплаш: Малакали мутахассисларни тайёрлаш харажатларини қоплаш:Молиявий ёрдам олиш учун тадбиркорлар ариза ва зарур ҳужжатларни тақдим этади. Аризалар 7 иш куни ичида кўриб чиқилади, Агентлик эса қабул қилинган қарор ҳақида 1 иш кунида тадбиркорга хабарнома юборади.
ўзбекистон
енгил саноат, давлат қўллаб-қувватлови, жамғарма, молиявий ёрдам, халқаро брендлар, тренинг, ўқитиш, транспорт харажатлари, меҳмонхона харажатлари, таржимонлик хизмати, енгил саноатни ривожлантириш агентлиги, тадбиркорлар, ҳукумат қарори, низом, корхона харажатлари, брендинг, сорсинг компаниялари, саноат сиёсати, экспорт, ишлаб чиқариш
Ҳукумат қарори: енгил саноат корхоналарининг айрим харажатлари қоплаб берилади

Қўштепа туманидаги уорхона
Эндиликда енгил саноат корхоналарининг халқаро брендлар билан ишлаш ва мутахассисларни ўқитиш билан боғлиқ харажатлари Енгил саноатни қўллаб-қувватлаш жамғармаси томонидан қоплаб берилади
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Янги тартибга мувофиқ, енгил саноат корхоналарининг айрим харажатлари Енгил саноатни қўллаб-қувватлаш жамғармаси томонидан қоплаб берилади. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.
Низомга кўра, Жамғарма енгил саноат корхоналарини молиявий қўллаб-қувватлаш тартибини белгилаб беради. Молиявий ёрдам икки асосий йўналиш бўйича ажратилади:
Халқаро брендларни жалб қилиш билан боғлиқ харажатларни қоплаш:
халқаро брендлар ва уларнинг эгалари билан ҳамкорликни йўлга қўйиш бўйича хизматлар;
сорсинг компаниялари хизматлари;
транспорт харажатлари (эконом класс);
Ўзбекистон ҳудудида меҳмонхона харажатлари;
таржимонлик хизматлари.
Малакали мутахассисларни тайёрлаш харажатларини қоплаш:
ўқув-тренингларда қатнашиш тўлови;
транспорт харажатлари;
меҳмонхона харажатлари.
Молиявий ёрдам олиш учун тадбиркорлар ариза ва зарур ҳужжатларни тақдим этади. Аризалар 7 иш куни ичида кўриб чиқилади, Агентлик эса қабул қилинган қарор ҳақида 1 иш кунида тадбиркорга хабарнома юборади.
