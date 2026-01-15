Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260115/engil-sanoat-korxona-imtiyoz-54809395.html
Солиқ камайиши ва электрни сотиш ҳуқуқи: айрим енгил саноат корхоналарга имтиёзлар берилди
Солиқ камайиши ва электрни сотиш ҳуқуқи: айрим енгил саноат корхоналарга имтиёзлар берилди
Sputnik Ўзбекистон
Президент қарорига кўра пахта тайёрлаш пунктлари ер ва мол-мулк солиқларини 50 фоизга камайтирилган ставкада тўлайди. Енгил саноат ва инвесторлар учун қатор солиқ имтиёзлари берилди.
2026-01-15T10:34+0500
2026-01-15T10:34+0500
иқтисод
имтиёз
ислоҳотлар
янги қонун
ўзбекистон
корхона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47080405_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ce55136907b6ea0712e8c4ab1705fb5c.jpg
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. Пахта тайёрлаш пунктларига мол-мулк ва ер солиқларини 50 фоизга камайтирилган ставкада тўлашга рухсат берилди. Бу Президент имзолаган қарорда белгиланган.Имтиёз пахта тайёрлаш фаолиятининг мавсумийлиги ҳисобга олинган ҳолда жорий этилди ва 2028 йил 1 январгача амал қилади.Шунингдек, 2029 йил 1 январга қадар:
https://sputniknews.uz/20260115/korxonalar-xomashyo-garov-kredit-54808738.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47080405_0:0:1779:1334_1920x0_80_0_0_3c2ab325b64cc975488dadba4037abf5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, президент қарори, пахта тайёрлаш пунктлари, ер солиғи, мол-мулк солиғи, солиқ имтиёзлари, енгил саноат, қайта тикланувчи энергия, электр энергиясини сотиш, тўқимачилик корхоналари, тикув-трикотаж, инвесторлар, ққсдан озод қилиш, чарм-пойабзал саноати
ўзбекистон, президент қарори, пахта тайёрлаш пунктлари, ер солиғи, мол-мулк солиғи, солиқ имтиёзлари, енгил саноат, қайта тикланувчи энергия, электр энергиясини сотиш, тўқимачилик корхоналари, тикув-трикотаж, инвесторлар, ққсдан озод қилиш, чарм-пойабзал саноати

Солиқ камайиши ва электрни сотиш ҳуқуқи: айрим енгил саноат корхоналарга имтиёзлар берилди

10:34 15.01.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовВ трикотажной фабрике
В трикотажной фабрике - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.01.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Президент қарори билан пахта тайёрлаш пунктлари учун солиқ юки камайтирилди, енгил саноат корхоналари ва инвесторлар учун эса қатор янги имтиёзлар жорий этилди
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. Пахта тайёрлаш пунктларига мол-мулк ва ер солиқларини 50 фоизга камайтирилган ставкада тўлашга рухсат берилди. Бу Президент имзолаган қарорда белгиланган.
Имтиёз пахта тайёрлаш фаолиятининг мавсумийлиги ҳисобга олинган ҳолда жорий этилди ва 2028 йил 1 январгача амал қилади.
Қарорга мувофиқ, енгил саноат корхоналарида 1 январдан бошлаб қуввати 5 МВтгача бўлган қайта тикланувчи энергия манбалари орқали ишлаб чиқарилган, корхона эҳтиёжидан ортиқча электр энергиясини сотиш тизими жорий этилади.
Шунингдек, 2029 йил 1 январга қадар:
тижорат банклари балансидаги тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналарининг мол-мулклари инвесторларга реализация қилишда ҚҚСдан озод қилинади;
тижорат банклари балансидаги тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналарининг мол-мулкларини харид қилган инвесторларга ушбу корхоналарнинг ишлаб чиқариш фаолиятини 6 ойда тўлиқ тиклаш шарти билан 1 йил муддатга мол-мулк солиғини 50 фоизга камайтирилган ставкада тўлашга рухсат берилади;
чарм-пойабзал, мўйначилик корхоналари ва чорва молларини сўйиш ва терини қайта ишловчи ташкилотлар учун назарда тутилган фойда солиғи, мол-мулк солиғи, ер солиғи, айланмадан олинадиган солиқ тўловлари бўйича имтиёзлар муддати узайтирилади.
Текстильные фабрики Uztex Chirchik и Eurotex Global в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.01.2026
Енгил саноат корхоналарига хомашё гаровига $2 миллионгача кредит берилади — янги фармон
09:51
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0