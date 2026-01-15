https://sputniknews.uz/20260115/engil-sanoat-korxona-imtiyoz-54809395.html
Солиқ камайиши ва электрни сотиш ҳуқуқи: айрим енгил саноат корхоналарга имтиёзлар берилди
Президент қарорига кўра пахта тайёрлаш пунктлари ер ва мол-мулк солиқларини 50 фоизга камайтирилган ставкада тўлайди. Енгил саноат ва инвесторлар учун қатор солиқ имтиёзлари берилди.
2026-01-15T10:34+0500
иқтисод
имтиёз
ислоҳотлар
янги қонун
ўзбекистон
корхона
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. Пахта тайёрлаш пунктларига мол-мулк ва ер солиқларини 50 фоизга камайтирилган ставкада тўлашга рухсат берилди. Бу Президент имзолаган қарорда белгиланган.Имтиёз пахта тайёрлаш фаолиятининг мавсумийлиги ҳисобга олинган ҳолда жорий этилди ва 2028 йил 1 январгача амал қилади.Шунингдек, 2029 йил 1 январга қадар:
ўзбекистон
ўзбекистон, президент қарори, пахта тайёрлаш пунктлари, ер солиғи, мол-мулк солиғи, солиқ имтиёзлари, енгил саноат, қайта тикланувчи энергия, электр энергиясини сотиш, тўқимачилик корхоналари, тикув-трикотаж, инвесторлар, ққсдан озод қилиш, чарм-пойабзал саноати
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik.
Пахта тайёрлаш пунктларига мол-мулк ва ер солиқларини 50 фоизга камайтирилган ставкада тўлашга рухсат берилди. Бу Президент имзолаган қарорда белгиланган
.
Имтиёз пахта тайёрлаш фаолиятининг мавсумийлиги ҳисобга олинган ҳолда жорий этилди ва 2028 йил 1 январгача амал қилади.
Қарорга мувофиқ, енгил саноат корхоналарида 1 январдан бошлаб қуввати 5 МВтгача бўлган қайта тикланувчи энергия манбалари орқали ишлаб чиқарилган, корхона эҳтиёжидан ортиқча электр энергиясини сотиш тизими жорий этилади.
Шунингдек, 2029 йил 1 январга қадар:
тижорат банклари балансидаги тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналарининг мол-мулклари инвесторларга реализация қилишда ҚҚСдан озод қилинади;
тижорат банклари балансидаги тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналарининг мол-мулкларини харид қилган инвесторларга ушбу корхоналарнинг ишлаб чиқариш фаолиятини 6 ойда тўлиқ тиклаш шарти билан 1 йил муддатга мол-мулк солиғини 50 фоизга камайтирилган ставкада тўлашга рухсат берилади;
чарм-пойабзал, мўйначилик корхоналари ва чорва молларини сўйиш ва терини қайта ишловчи ташкилотлар учун назарда тутилган фойда солиғи, мол-мулк солиғи, ер солиғи, айланмадан олинадиган солиқ тўловлари бўйича имтиёзлар муддати узайтирилади.