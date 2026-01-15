Россия ЕОИИ ташқарисига қўрғошин экспорти учун лицензия тартибини яна 6 ойга узайтирди

https://sputniknews.uz/20260115/eaeu-qorgoshin-eksport-litsenziya-uzaytirish-54835851.html
Россияда қўрғошин ва унинг чиқиндиларини ЕОИИдан ташқарига экспорт қилиш лицензия орқали амалга оширилади. Лицензиялаш тартиби 6 ойга узайтирилди, лицензияларни Саноат ва савдо вазирлиги беради.
2026-01-15T18:58+0500
2026-01-15T18:58+0500
2026-01-15T18:41+0500
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳудудидан ташқарига қўрғошин ва қўрғошин чиқиндиларини рухсатнома (лицензия) тартибида экспорт қилишни яна 6 ойга узайтирилди. Россия ҳукуматининг тегишли қарори эълон қилинди.Қарорга кўра, Россиядан ЕОИИ божхона ҳудудидан ташқарига:Лицензиялаш тартиби қарор кучга кирган кундан бошлаб 6 ой давомида амал қилади. Экспорт учун якка тартибдаги лицензия Россия Саноат ва савдо вазирлиги томонидан берилади.Бунда қўрғошин экспортини амалга оширувчи компаниялар:Шу билан бирга, қарор халқаро транзит юк ташувларига тааллуқли эмас — яъни Россия ҳудуди орқали транзит ўтаётган қўрғошин юклари лицензия талабларидан озод этилган.
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳудудидан ташқарига қўрғошин ва қўрғошин чиқиндиларини рухсатнома (лицензия) тартибида экспорт қилишни яна 6 ойга узайтирилди. Россия ҳукуматининг тегишли қарори эълон қилинди
.
Қарорга кўра, Россиядан ЕОИИ божхона ҳудудидан ташқарига:
қўрғошин чиқиндилари ва ломлари,
қайта ишланмаган қўрғошин ҳамда уни ўз ичига олган қотишмалар
экспорти рухсатнома (лицензия) асосида амалга оширилади.
Лицензиялаш тартиби қарор кучга кирган кундан бошлаб 6 ой давомида амал қилади. Экспорт учун якка тартибдаги лицензия Россия Саноат ва савдо вазирлиги томонидан берилади.
Бунда қўрғошин экспортини амалга оширувчи компаниялар:
хавфли чиқиндилар билан ишлаш лицензиясига;
хавфли ишлаб чиқариш объектларини эксплуатация қилиш рухсатномасига;
санитария ҳимоя ҳудуди бўйича тегишли ҳужжатларга эга бўлиши шарт.
Шу билан бирга, қарор халқаро транзит юк ташувларига тааллуқли эмас — яъни Россия ҳудуди орқали транзит ўтаётган қўрғошин юклари лицензия талабларидан озод этилган.