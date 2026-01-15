https://sputniknews.uz/20260115/eaeu-konkurs-uzbekistan-it-ishtirok-54818648.html
ЕОИИда $1 миллионлик танлов— унда Ўзбекистон IT-компаниялари ҳам иштирок этиши мумкин
Евроосиё тараққиёт банки рақамли лойиҳалар учун халқаро танлов бошлади. Грантлар $1 млнгача, кредит молиялаштиришда чеклов йўқ. Аризалар 2026 йил 31 январгача қабул қилинади.
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) ҳузуридаги Рақамли ташаббуслар жамғармаси рақамли лойиҳалар учун халқаро танлов эълон қилди. Бу ҳақда банк матбуот хизмати хабар берди.Танлов ЕОТБга аъзо давлатлар — Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон ўртасида рақамли интеграцияни кучайтиришга қаратилган.Ташкилотчилар маълум қилишича, танловда соҳалар бўйича ҳеч қандай чеклов йўқ. Хусусан, молия, электрон савдо, логистика, саноат, туризм, таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа йўналишлардаги рақамли ечимлар қабул қилинади.Грантли молиялаштириш доирасида лойиҳалар 1 миллион АҚШ долларигача қўллаб-қувватланиши мумкин. Бунда лойиҳада интеграциявий компонент, яъни бир неча мамлакат ўртасида ҳамкорликни кучайтиришга қаратилган жиҳат бўлиши талаб этилади. Кредит молиялаштириш доирасидаги лойиҳалар учун қўллаб-қувватлаш суммаси бўйича чеклов йўқ бўлиб, бундай лойиҳаларда интеграциявий компонент бўлиши мажбурий эмас.Аризалар 2026 йил 31 январга қадар электрон шаклда қабул қилинади. Танлов якунлари эса 2026 йил 30 майга қадар эълон қилиниши режалаштирилган.Таъкидланишича, танловда ғолиб бўлиш автоматик равишда молиялаштиришни кафолатламайди, бироқ кейинчалик ЕОТБ маблағларини жалб қилишда муҳим устунлик ҳисобланади.
