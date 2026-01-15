Дронлар етказилмаган, пул ўзлаштирилган: Украинада йирик ҳарбий коррупция иши

https://sputniknews.uz/20260115/dronlar-ukraine-harbiy-korruptsiya-54823469.html
Украина Бош прокурори идораси маълум қилишича, ҳарбий қисмнинг собиқ қўмондони ва ҳамкорлари FPV дронлари хариди баҳонасида 47 млн гривнани ўзлаштирган. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. Украина Қуролли кучлари бўлинмаларидан бирининг собиқ қўмондони ва бир қатор ҳарбий хизматчилар FPV дронлари ҳамда оптик ускуналар хариди учун ажратилган 47 миллион гривнани (1 миллион доллардан ортиқ) ўзлаштирган. РИА Новости Украина Бош прокурори идораси маълумотларига таяниб хабар берди.Маълум қилинишича, 2024 йилда собиқ қўмондон жиноий схема ташкил этган. Унга амалдаги ҳарбий хизматчилар ҳамда етказиб берувчилар билан алоқани таъминлаган фуқаролар жалб этилган. Улар харидларни режалаштириш, мулкни қабул қилиш ва ҳужжатларни расмийлаштириш билан шуғулланган.2024 йил апрелидан декабригача ушбу жиноий гуруҳ FPV дронлари ва оптик ускуналарни етказиб бериш бўйича 37 та шартнома тузган. Бош прокурор идораси маълум қилишича, мансабдор шахслар товарлар реал етказиб берилмаган бўлсада, шартномалар бажарилгани ҳақида сохта ҳужжатлар расмийлаштирган. Натижада давлат бюджети ҳисобидан маблағлар ўтказилган ва 47 миллион гривна миқдорида зарар етказилган.Ҳозирда беш нафар шахсга нисбатан жиноий ташкилот тузиш, жуда кўп миқдорда бюджет маблағларини ўзлаштириш ҳамда хизмат сохтакорлиги моддалари бўйича жиноят ишлари қўзғатилган.
