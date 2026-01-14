https://sputniknews.uz/20260114/uzbekistan-russia-hamkorlik-yakunlar-rejalar-54790931.html
Sputnik Ўзбекистонда Россиянинг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостев иштирокида матбуот анжумани ўтади. 2025 йил якунлари муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. 15 январь куни Тошкент вақти билан соат 12:00 да Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Россиянинг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостев иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтади.Матбуот анжумани Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг 2025 йил якунлари ҳамда 2026 йилга мўлжалланган режаларга бағишланади.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
"Sputnik"да Ўзбекистон–Россия иқтисодий ҳамкорлик якунлари ва режалар муҳокама қилинади
Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликнинг йил якунлари ҳамда 2026 йилга мўлжалланган режаларга бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади
ТОШКЕНТ, 14 янв – Sputnik.
15 январь куни Тошкент вақти билан соат 12:00 да Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида Россиянинг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостев иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Матбуот анжумани Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг 2025 йил якунлари ҳамда 2026 йилга мўлжалланган режаларга бағишланади.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев