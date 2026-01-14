Ўзбекистон
ТИВ Эрондаги Ўзбекистон фуқароларини намойишларда иштирок этмасликка чақирди
ТИВ Эрондаги Ўзбекистон фуқароларини намойишларда иштирок этмасликка чақирди
Эронда ўтаётган намойишлар давомида Ўзбекистон фуқаролари жабрланмаган. ТИВ Эронда бўлиб турган ўзбекистонликларни хавфсизлик қоидаларига риоя қилишга чақирди.
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik. Ҳозирга қадар Эронда ўтаётган намойишлар давомида жабрланганлар орасида Ўзбекистон фуқаролари қайд этилмаган. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати Теҳрон шаҳридаги элчихона маълумотларига таяниб хабар берди.Шу муносабат билан ТИВ Эронда бўлиб турган Ўзбекистон фуқароларини:Маълум қилинишича, зарур ҳолларда Ўзбекистоннинг Теҳрон шаҳридаги Элчихонасига қуйидаги телефон рақамлари орқали мурожаат қилиш мумкин:+98 21 2229 9780+98 21 2283 2025
ТИВ Эрондаги Ўзбекистон фуқароларини намойишларда иштирок этмасликка чақирди

ТИВ маълум қилишича, Эрондаги намойишлар давомида Ўзбекистон фуқаролари орасида жабрланганлар қайд этилмаган. Фуқаролар хавфсизликка риоя қилишга чақирилди
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik. Ҳозирга қадар Эронда ўтаётган намойишлар давомида жабрланганлар орасида Ўзбекистон фуқаролари қайд этилмаган. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати Теҳрон шаҳридаги элчихона маълумотларига таяниб хабар берди.
Шу муносабат билан ТИВ Эронда бўлиб турган Ўзбекистон фуқароларини:
митинг ва намойишларда иштирок этмасликка,
одамлар кўп тўпланадиган жойлардан йироқ бўлишга,
шахсий хавфсизлик чораларига қатъий риоя этишга чақирди.
Маълум қилинишича, зарур ҳолларда Ўзбекистоннинг Теҳрон шаҳридаги Элчихонасига қуйидаги телефон рақамлари орқали мурожаат қилиш мумкин:
+98 21 2229 9780
+98 21 2283 2025
