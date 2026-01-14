Ўзбекистон
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилишича, “Шимол” қўшинлари гуруҳи Суми вилоятида Комаровкани озод қилди. Суми ва Харьков йўналишларида Украина ҚК бўлинмаларига шикаст етказилган.
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik. Россия Қуролли Кучларининг "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ва қатъий ҳаракатлар натижасида Суми вилоятидаги Комаровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, Харьков йўналишида Украина Қуролли Кучларининг учта механизациялашган бригадасига ва чегара хизмати бўлинмаларига Круглое, Терновая, Старица ва Волчанские Хутора аҳоли пунктлари ҳудудларида зарба берилган.
Россия қўшинлари Комаровка қишлоғини озод қилгани хабар қилинди. Шунингдек, Суми ва Харьков йўналишларида Украина Қуролли Кучлари бўлинмаларига шикаст етказилгани маълум қилинди
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik. Россия Қуролли Кучларининг "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ва қатъий ҳаракатлар натижасида Суми вилоятидаги Комаровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Маълум қилинишича, Суми вилоятининг Хотень, Ястребиное ва Кондратовка аҳоли пунктлари ҳудудида Украина Қуролли Кучларининг механизациялашган, десант-ҳужум ҳамда ҳудудий мудофаа бригадалари тузилмаларига йирик талафот етказилди.
Шунингдек, Харьков йўналишида Украина Қуролли Кучларининг учта механизациялашган бригадасига ва чегара хизмати бўлинмаларига Круглое, Терновая, Старица ва Волчанские Хутора аҳоли пунктлари ҳудудларида зарба берилган.
