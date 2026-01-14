https://sputniknews.uz/20260114/komarovka-ozod-russia-mudofaa-vazirlik-vaziyat-54799845.html
Комаровка озод қилинди: Россия Мудофаа вазирлиги Суми ва Харьковдаги вазиятни очиқлади
Комаровка озод қилинди: Россия Мудофаа вазирлиги Суми ва Харьковдаги вазиятни очиқлади
Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилишича, “Шимол” қўшинлари гуруҳи Суми вилоятида Комаровкани озод қилди. Суми ва Харьков йўналишларида Украина ҚК бўлинмаларига шикаст етказилган.
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik. Россия Қуролли Кучларининг "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ва қатъий ҳаракатлар натижасида Суми вилоятидаги Комаровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, Харьков йўналишида Украина Қуролли Кучларининг учта механизациялашган бригадасига ва чегара хизмати бўлинмаларига Круглое, Терновая, Старица ва Волчанские Хутора аҳоли пунктлари ҳудудларида зарба берилган.
россия мудофаа вазирлиги, шимол қўшинлари гуруҳи, комаровка, суми вилояти, харьков йўналиши, ҳарбий амалиёт, украина қуролли кучлари, рф қк, фронтдаги вазият, ҳарбий хабарлар
Россия қўшинлари Комаровка қишлоғини озод қилгани хабар қилинди. Шунингдек, Суми ва Харьков йўналишларида Украина Қуролли Кучлари бўлинмаларига шикаст етказилгани маълум қилинди
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik.
Россия Қуролли Кучларининг "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ва қатъий ҳаракатлар натижасида Суми вилоятидаги Комаровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Маълум қилинишича, Суми вилоятининг Хотень, Ястребиное ва Кондратовка аҳоли пунктлари ҳудудида Украина Қуролли Кучларининг механизациялашган, десант-ҳужум ҳамда ҳудудий мудофаа бригадалари тузилмаларига йирик талафот етказилди.
Шунингдек, Харьков йўналишида Украина Қуролли Кучларининг учта механизациялашган бригадасига ва чегара хизмати бўлинмаларига Круглое, Терновая, Старица ва Волчанские Хутора аҳоли пунктлари ҳудудларида зарба берилган.