Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Қуролли Кучлари Запорожье вилоятидаги қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Запорожье вилоятидаги Новобойковское қишлоғи назорат остига олинганини маълум қилди. “Днепр” қўшинлари гуруҳи бошқа аҳоли пунктлари ҳудудларида ҳам жанговар ҳаракатлар олиб борган
ТОШКEНТ, 12 янв — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Запорожье вилоятидаги Новобойковское қишлоғини озод қилганини маълум қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, маълум қилинишича, “Днепр” гуруҳи жангчилари Запорожье вилоятининг Кирово, Орехов, Юрковка ҳамда Херсон вилоятининг Садовое аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг тоғ-ҳужум бригадаси, қирғоқ мудофааси бригадаси, ҳудудий ҳимоя бригадаси ва Миллий гвардия бригадаси тузилмаларига зарба берган.
17:30 12.01.2026
© Sputnik / Алексей Майшев / Медиабанкка ўтишБоевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.01.2026
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия қўшинлари Новобойковское қишлоғини озод қилиди. Шунингдек, ҳудудда Украина Қуролли кучлари бўлинмаларига зарбалар берилган
ТОШКEНТ, 12 янв — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Запорожье вилоятидаги Новобойковское қишлоғини озод қилганини маълум қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Днепр” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Запорожье вилоятининг Новобойковское аҳоли пункти озод қилинди", — дейилади хабарда.
Шунингдек, маълум қилинишича, “Днепр” гуруҳи жангчилари Запорожье вилоятининг Кирово, Орехов, Юрковка ҳамда Херсон вилоятининг Садовое аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг тоғ-ҳужум бригадаси, қирғоқ мудофааси бригадаси, ҳудудий ҳимоя бригадаси ва Миллий гвардия бригадаси тузилмаларига зарба берган.
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.01.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Қуролли кучлари Запорожедаги Зеленое қишлоғини назорат остига олди
9 Январ, 16:59
