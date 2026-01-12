https://sputniknews.uz/20260112/russia-zaporizhzhia-qishloq-ozod-54756415.html
Россия Мудофаа вазирлиги Запорожье вилоятидаги Новобойковское қишлоғи назорат остига олинганини маълум қилди. “Днепр” қўшинлари гуруҳи бошқа аҳоли пунктлари ҳудудларида ҳам жанговар ҳаракатлар олиб борган
ТОШКEНТ, 12 янв — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Запорожье вилоятидаги Новобойковское қишлоғини озод қилганини маълум қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, маълум қилинишича, “Днепр” гуруҳи жангчилари Запорожье вилоятининг Кирово, Орехов, Юрковка ҳамда Херсон вилоятининг Садовое аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг тоғ-ҳужум бригадаси, қирғоқ мудофааси бригадаси, ҳудудий ҳимоя бригадаси ва Миллий гвардия бригадаси тузилмаларига зарба берган.
ТОШКEНТ, 12 янв — Sputnik.
Россия Қуролли Кучлари Запорожье вилоятидаги Новобойковское қишлоғини озод қилганини маълум қилди. Бу ҳақда
Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
“Днепр” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Запорожье вилоятининг Новобойковское аҳоли пункти озод қилинди", — дейилади хабарда.
Шунингдек, маълум қилинишича, “Днепр” гуруҳи жангчилари Запорожье вилоятининг Кирово, Орехов, Юрковка ҳамда Херсон вилоятининг Садовое аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг тоғ-ҳужум бригадаси, қирғоқ мудофааси бригадаси, ҳудудий ҳимоя бригадаси ва Миллий гвардия бригадаси тузилмаларига зарба берган.