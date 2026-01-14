https://sputniknews.uz/20260114/kazakhstan-avtobus-ozbekistonliklar-yordam-54797803.html
Қозоғистонда 30°С совуқда тўхтаб қолган автобусдаги ўзбекистонликларга ёрдам кўрсатилди
Шимолий Қозоғистон вилоятида Мамлютка — Қостанай йўлида 18 нафар Ўзбекистон фуқароси бўлган рейс автобуси техник носозлик сабабли тўхтаб қолди. Йўловчилар эвакуация қилинди, жабрланганлар йўқ.
қозоғистон
автобус
совуқ
жамият
ўзбекистон
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
қозоғистон
ўзбекистон
шимолий қозоғистон вилояти, мамлют тумани, мамлютка қостанай йўли, ўзбекистон фуқаролари, рейс автобуси, техник носозлик, эвакуация, қишки об-ҳаво, фвх, йўловчилар хавфсизлиги
Қозоғистонда 30°С совуқда тўхтаб қолган автобусдаги ўзбекистонликларга ёрдам кўрсатилди
Қишки об-ҳаво шароитида техник носозлик сабабли ҳаракатни давом эттира олмаган рейс автобусида бўлган Ўзбекистон фуқаролари хавфсиз жойга эвакуация қилинди
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik.
Шимолий Қозоғистон вилоятида Мамлютка — Қостанай автомобиль йўлида ҳаракатланаётган, ичида 18 нафар Ўзбекистон фуқароси бўлган рейс автобуси техник носозлик сабабли тўхтаб қолди. Бу ҳақда Қозоғистон Фавқулодда вазиятлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, автобус Тюмень — Шимкент йўналишида ҳаракатланган. Қишки об-ҳаво шароитида, 30 даражадаги совуқ туфайли ҳаракатни давом эттириш имкони бўлмаган.
Йўловчилар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида воқеа жойига Фавқулодда вазиятлар хизмати кучлари жалб этилди.
ФВВ ходимлари томонидан Ўзбекистон фуқаролари эвакуация қилиниб, улар иситиш пунктига жойлаштирилди ва зарур шароитлар билан таъминланди.
Маълум қилинишича, ҳодиса оқибатида жабрланганлар йўқ.