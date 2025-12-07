https://sputniknews.uz/20251207/kazakhstan-avtobus-agdarilish-54008330.html
Қозоғистонда “Пермь–Тошкент” автобуси ағдарилишида икки ўзбекистонлик ҳалок бўлди
Қозоғистонда “Пермь–Тошкент” автобуси ағдарилишида икки ўзбекистонлик ҳалок бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистонда “Пермь–Тошкент” йўналишидаги автобус ағдарилиши оқибатида беш киши вафот этди, улардан икки нафари — Ўзбекистон фуқароси. ФВВ қурбонларни олиб келиш ва ҳодиса сабабларини ўрганиш бўйича чоралар кўрмоқда.
2025-12-07T16:19+0500
2025-12-07T16:19+0500
2025-12-07T16:21+0500
йтҳ
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
бахтсиз ҳодиса
транспорт ҳодисаси
вафот этди
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/07/54008158_37:0:3676:2047_1920x0_80_0_0_f5f758527cd3392af43ab6a7d17c7ed2.jpg
ТОШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Қозоғистонда содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси натижасида автобусдаги 49 йўловчидан 5 нафари вафот этди, уларнинг иккитаси — Ўзбекистон фуқаролари. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.ФВВнинг қайд этишича, масъул вазирлик ва идоралар билан ҳамкорликда ишчи гуруҳ тузилган бўлиб, бахтсиз ҳодиса қурбонларини Ўзбекистонга олиб келиш бўйича зарур чоралар кўрилмоқда.Хозирда ФВВ масъул ходимлари Қозоғистонлик ҳамкасблари билан бахтсиз ҳодисани келиб чиқиш сабабларини ўрганиш бўйича ҳамкорлик ишларини олиб бормоқда.
https://sputniknews.uz/20251203/gulistan-yongin-malumot-53907651.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/07/54008158_492:0:3221:2047_1920x0_80_0_0_b1627a1058d042cf1abd90f4c58f2337.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қозоғистон, автобус ҳалокати, дтп, пермь–тошкент, yutong, ўзбекистон фуқаролари, фвв, актобе, айтекеби, йўл-транспорт ҳодисаси, қурбонлар, эвакуация
қозоғистон, автобус ҳалокати, дтп, пермь–тошкент, yutong, ўзбекистон фуқаролари, фвв, актобе, айтекеби, йўл-транспорт ҳодисаси, қурбонлар, эвакуация
Қозоғистонда “Пермь–Тошкент” автобуси ағдарилишида икки ўзбекистонлик ҳалок бўлди
16:19 07.12.2025 (янгиланди: 16:21 07.12.2025)
Қозоғистонда юз берган “Пермь–Тошкент” йўналишидаги автобус ҳалокатида беш киши вафот этди, улардан икки нафари — Ўзбекистон фуқароси
ТОШКЕНТ, 7 дек — Sputnik.
Қозоғистонда содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси натижасида автобусдаги 49 йўловчидан 5 нафари вафот этди, уларнинг иккитаси — Ўзбекистон фуқаролари. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, 2025 йил 7 декабрь куни соат 08:57 да Актобе вилояти Айтекеби туманидаги республика аҳамиятига эга йўлда “Пермь–Тошкент” йўналишида ҳаракатланган “Yutong” русумли йўловчи автобуси ён томонга ариққа ағдарилиб, йўл-транспорт ҳодисаси юз берган.
ФВВнинг қайд этишича, масъул вазирлик ва идоралар билан ҳамкорликда ишчи гуруҳ тузилган бўлиб, бахтсиз ҳодиса қурбонларини Ўзбекистонга олиб келиш бўйича зарур чоралар кўрилмоқда.
Хозирда ФВВ масъул ходимлари Қозоғистонлик ҳамкасблари билан бахтсиз ҳодисани келиб чиқиш сабабларини ўрганиш бўйича ҳамкорлик ишларини олиб бормоқда.