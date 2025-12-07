Ўзбекистон
Қозоғистонда "Пермь–Тошкент" автобуси ағдарилишида икки ўзбекистонлик ҳалок бўлди
Қозоғистонда “Пермь–Тошкент” автобуси ағдарилишида икки ўзбекистонлик ҳалок бўлди
Қозоғистонда “Пермь–Тошкент” йўналишидаги автобус ағдарилиши оқибатида беш киши вафот этди, улардан икки нафари — Ўзбекистон фуқароси. ФВВ қурбонларни олиб келиш ва ҳодиса сабабларини ўрганиш бўйича чоралар кўрмоқда.
ТОШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Қозоғистонда содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси натижасида автобусдаги 49 йўловчидан 5 нафари вафот этди, уларнинг иккитаси — Ўзбекистон фуқаролари. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.ФВВнинг қайд этишича, масъул вазирлик ва идоралар билан ҳамкорликда ишчи гуруҳ тузилган бўлиб, бахтсиз ҳодиса қурбонларини Ўзбекистонга олиб келиш бўйича зарур чоралар кўрилмоқда.Хозирда ФВВ масъул ходимлари Қозоғистонлик ҳамкасблари билан бахтсиз ҳодисани келиб чиқиш сабабларини ўрганиш бўйича ҳамкорлик ишларини олиб бормоқда.
Қозоғистонда “Пермь–Тошкент” автобуси ағдарилишида икки ўзбекистонлик ҳалок бўлди

16:19 07.12.2025
Қозоғистонда юз берган “Пермь–Тошкент” йўналишидаги автобус ҳалокатида беш киши вафот этди, улардан икки нафари — Ўзбекистон фуқароси
ТОШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Қозоғистонда содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси натижасида автобусдаги 49 йўловчидан 5 нафари вафот этди, уларнинг иккитаси — Ўзбекистон фуқаролари. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, 2025 йил 7 декабрь куни соат 08:57 да Актобе вилояти Айтекеби туманидаги республика аҳамиятига эга йўлда “Пермь–Тошкент” йўналишида ҳаракатланган “Yutong” русумли йўловчи автобуси ён томонга ариққа ағдарилиб, йўл-транспорт ҳодисаси юз берган.
ФВВнинг қайд этишича, масъул вазирлик ва идоралар билан ҳамкорликда ишчи гуруҳ тузилган бўлиб, бахтсиз ҳодиса қурбонларини Ўзбекистонга олиб келиш бўйича зарур чоралар кўрилмоқда.
Хозирда ФВВ масъул ходимлари Қозоғистонлик ҳамкасблари билан бахтсиз ҳодисани келиб чиқиш сабабларини ўрганиш бўйича ҳамкорлик ишларини олиб бормоқда.
