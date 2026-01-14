https://sputniknews.uz/20260114/7-million-uy-gps-koordinata-54801737.html
Аҳолини рўйхатга олиш: 7 миллиондан ортиқ уй-жойнинг GPS-координаталари аниқланди
Аҳолини рўйхатга олиш: 7 миллиондан ортиқ уй-жойнинг GPS-координаталари аниқланди
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси ташаббуси билан республика бўйича 7 миллиондан ортиқ турар жойнинг GPS-координаталари белгиланди. Лойиҳа аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишга тайёргарлик доирасида амалга оширилди.
2026-01-14T17:41+0500
2026-01-14T17:41+0500
2026-01-14T17:41+0500
аҳолини рўйхатга олиш
жамият
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
рақамли технологиялар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/602/93/6029317_0:18:1322:762_1920x0_80_0_0_5fdf70cae782804d97593296398341a7.jpg
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik. Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишга тайёргарлик доирасида 7 миллиондан ортиқ турар жой объектларининг аниқ GPS-координаталари белгиланди. Бу ҳақда аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг расмий саҳифасида маълум қилинган.Бу кенг кўламли тадбир Миллий статистика қўмитаси ташаббуси билан 2025 йил декабрь ойида республика бўйлаб жойига чиққан ҳолда амалга оширилди.Мутахассислар таъкидлашича, мазкур жараён оддий техник иш эмас, балки стратегик аҳамиятга эга ноёб лойиҳа ҳисобланади.GPS-маълумотлар орқали қўмита рўйхатга олиш жараёнларини реал вақт режимида кузатиш, солиштириш ва чуқур таҳлил қилиш имкониятига эга бўлади.Экспертлар фикрича, ушбу тадбир келгуси ўн йилликлар учун демографик ва ҳудудий режалаштиришда мустаҳкам пойдевор яратади.
https://sputniknews.uz/20251128/mirziyoev-aholini-royxatga-olish-53789913.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/602/93/6029317_142:0:1182:780_1920x0_80_0_0_92ee3a27152c0655dd8b58093cef4f1a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аҳоли рўйхати, қишлоқ хўжалиги рўйхати, миллий статистика қўмитаси, gps координаталар, турар жойлар харитаси, ўзбекистон статистикаси, демографик маълумотлар, ҳудудий режалаштириш, рақамли хариталаш, 2025 декабрь
аҳоли рўйхати, қишлоқ хўжалиги рўйхати, миллий статистика қўмитаси, gps координаталар, турар жойлар харитаси, ўзбекистон статистикаси, демографик маълумотлар, ҳудудий режалаштириш, рақамли хариталаш, 2025 декабрь
Аҳолини рўйхатга олиш: 7 миллиондан ортиқ уй-жойнинг GPS-координаталари аниқланди
Замонавий технологиялар асосида амалга оширилган ушбу ишлар рўйхатга олиш жараёнларини реал вақтда кузатиш, таҳлил қилиш ва аниқ режалаштириш имконини беради
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik.
Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишга тайёргарлик доирасида 7 миллиондан ортиқ турар жой объектларининг аниқ GPS-координаталари белгиланди. Бу ҳақда аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг расмий саҳифасида маълум қилинган
.
Бу кенг кўламли тадбир Миллий статистика қўмитаси ташаббуси билан 2025 йил декабрь ойида республика бўйлаб жойига чиққан ҳолда амалга оширилди.
Мутахассислар таъкидлашича, мазкур жараён оддий техник иш эмас, балки стратегик аҳамиятга эга ноёб лойиҳа ҳисобланади.
У аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишни замонавий технологиялар асосида шаффоф, ишончли ва аниқ маълумотлар билан таъминлашга хизмат қилади.
GPS-маълумотлар орқали қўмита рўйхатга олиш жараёнларини реал вақт режимида кузатиш, солиштириш ва чуқур таҳлил қилиш имкониятига эга бўлади.
Экспертлар фикрича, ушбу тадбир келгуси ўн йилликлар учун демографик ва ҳудудий режалаштиришда мустаҳкам пойдевор яратади.