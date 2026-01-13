https://sputniknews.uz/20260113/tashkent-avtobus-yongin-54763660.html
Тошкентда MAN автобуси ёниб кетди
Тошкентда 5-автобус саройи ҳудудида MAN A22 CNG автобусида ёнғин содир бўлди. Жабрланганлар йўқ, ҳодиса сабаблари ўрганилмоқда.
2026-01-13T09:58+0500
2026-01-13T09:58+0500
2026-01-13T11:18+0500
жамият
ёнғин
тошкент
жамоат транспорти
заправка
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
тошшаҳартрансхизмат
ТОШКEНТ, 13 янв — Sputnik. 13 январь куни соат тахминан 02:03 да Тошкент шаҳридаги “5-Автобус саройи” филиали ҳудудида 2018 йилда ишлаб чиқарилган MAN A22 CNG русумли автобусда ёнғин содир бўлди. Бу ҳақда Тошшаҳартрансхизмат АЖ матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, филиал навбатчи ходимлари томонидан соат 02:10 да 101 қисқа рақами орқали ёнғин ҳақида хабар берилган. Фавқулодда вазиятлар хизмати ўт ўчириш бўлинмаси соат 02:20 да ҳодиса жойига етиб келган ва ёнғин соат 02:40 да тўлиқ бартараф этилган.Ҳодиса оқибатида жабрланганлар йўқ. Айни пайтда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ўрганилмоқда.Шу билан бирга, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги хабарига кўра, ёнғин ҳақидаги хабар уларга соат 02:16 да келиб тушган. Экипажлар манзилга соат 02:22 да етиб бориб, ёнғин соат 02:32 да ўчирилган.
09:58 13.01.2026 (янгиланди: 11:18 13.01.2026)
ТОШКEНТ, 13 янв — Sputnik.
13 январь куни соат тахминан 02:03 да Тошкент шаҳридаги “5-Автобус саройи” филиали ҳудудида 2018 йилда ишлаб чиқарилган MAN A22 CNG русумли автобусда ёнғин содир бўлди. Бу ҳақда Тошшаҳартрансхизмат АЖ матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, филиал навбатчи ходимлари томонидан соат 02:10 да 101 қисқа рақами орқали ёнғин ҳақида хабар берилган. Фавқулодда вазиятлар хизмати ўт ўчириш бўлинмаси соат 02:20 да ҳодиса жойига етиб келган ва ёнғин соат 02:40 да тўлиқ бартараф этилган.
Қайд этилишича, ушбу автобусга бириктирилган ҳайдовчи навбатчи механиклар текширувидан ўтиб, транспорт воситасини техник соз ҳолатда олиб чиққан. Автобус йўналишда қатновларни тўлиқ бажариб, газ қуйиш шахобчасида ёқилғи қуйдиргандан сўнг филиал ҳудудига қайтарилган ва сафга қўйилган.
Ҳодиса оқибатида жабрланганлар йўқ. Айни пайтда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ўрганилмоқда.
Шу билан бирга, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги хабарига кўра
, ёнғин ҳақидаги хабар уларга соат 02:16 да келиб тушган. Экипажлар манзилга соат 02:22 да етиб бориб, ёнғин соат 02:32 да ўчирилган.