Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказининг 2025 йилдаги асосий натижалари
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказининг 2025 йилдаги асосий натижалари
2025 йилда Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида 82 та медиа тадбир ўтказилди, ижтимоий тармоқлардаги қамров 6,2 миллиондан ошди
2025 йилда 82 та медиа тадбир ўтказилди. Бу 2024 йилга нисбатан 14 тага кўп бўлиб, тахминан 21 фоизлик ўсишни ташкил этди.Матбуот анжуманлари сони 31 тага етди (2024 йилда — 30 та), видеокўприклар 30 та бўлди (2024 йилда — 29 та). Энг сезиларли ўсиш брифингларда кузатилди — 2025 йилда 19 та, 2024 йилда эса 7 та ўтказилган. Думалоқ столлар сони ўзгаришсиз қолди — 2 та.Спикерларнинг умумий сони ҳам ошди:2025 йилда 154 нафар, 2024 йилда эса 99 нафар бўлган. Шу тариқа спикерлар сони 55 нафарга, ёки 56 фоизга кўпайди.Россиялик спикерлар сони 42 нафардан 62 нафарга етди, яъни 20 нафарга (48 фоиз, деярли 1,5 баробар) ошди. Улардан 26 нафари мақомли россиялик спикерлар бўлиб, бу умумий сонинг 42 фоизини ташкил этади.Медиа-контентнинг ижтимоий тармоқлардаги умумий қамрови 6,2 миллион мартадан ошди. Бу платформага бўлган қизиқиш тобора ортиб бораётганини кўрсатади.2025 йил давомида муҳокамалар марказида қуйидаги мавзулар бўлди:Россия–Ўзбекистон муносабатлари, иқтисодиёт ва инвестициялар, энергетика, миграция, ҳудудлараро ҳамкорлик, маданият, таълим ва гуманитар лойиҳалар.
2025 йилда 82 та медиа тадбир ўтказилди. Бу 2024 йилга нисбатан 14 тага кўп бўлиб, тахминан 21 фоизлик ўсишни ташкил этди.
Матбуот анжуманлари сони 31 тага етди (2024 йилда — 30 та), видеокўприклар 30 та бўлди (2024 йилда — 29 та). Энг сезиларли ўсиш брифингларда кузатилди — 2025 йилда 19 та, 2024 йилда эса 7 та ўтказилган. Думалоқ столлар сони ўзгаришсиз қолди — 2 та.
Спикерларнинг умумий сони ҳам ошди:
2025 йилда 154 нафар, 2024 йилда эса 99 нафар бўлган. Шу тариқа спикерлар сони 55 нафарга, ёки 56 фоизга кўпайди.
Россиялик спикерлар сони 42 нафардан 62 нафарга етди, яъни 20 нафарга (48 фоиз, деярли 1,5 баробар) ошди. Улардан 26 нафари мақомли россиялик спикерлар бўлиб, бу умумий сонинг 42 фоизини ташкил этади.
Медиа-контентнинг ижтимоий тармоқлардаги умумий қамрови 6,2 миллион мартадан ошди. Бу платформага бўлган қизиқиш тобора ортиб бораётганини кўрсатади.
2025 йил давомида муҳокамалар марказида қуйидаги мавзулар бўлди:
Россия–Ўзбекистон муносабатлари, иқтисодиёт ва инвестициялар, энергетика, миграция, ҳудудлараро ҳамкорлик, маданият, таълим ва гуманитар лойиҳалар.