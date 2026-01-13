https://sputniknews.uz/20260113/propan-korxona-monopoliya-ish-54762357.html
Биржада пропан нархларини асоссиз оширган 92 та корхонага монополияга қарши иш қўзғатилди
Ўзбекистонда пропан нархлари 18 фоизга пасайди. Нархларни сунъий ошириш ҳолатлари юзасидан 92 та импортёрга нисбатан ишлар қўзғатилди.
ТОШКEНТ, 13 янв — Sputnik. Пропан нархларини барқарорлаштиришга қаратилган чора-тадбирлар натижасида биржа савдоларида ўртача нархлар 9,3 миллион сўмдан 7,8 миллион сўмгача, яъни 18 фоизга пасайди. Бу ҳақда Рақобат қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, 2025 йил ноябрь–декабрь ойлари ҳамда жорий йил январь ойида пропаннинг биржа савдоларида бошланғич нархларни асоссиз ошириш ва маҳсулот ҳажмларини сунъий равишда савдоларга чиқармасликка қаратилган рақобатга зид, мувофиқлаштирилган ҳаракатлар аломатлари аниқланган.Ушбу ҳолатлар юзасидан жами 92 та импорт қилувчи хўжалик юритувчи субъектга нисбатан белгиланган тартибда монополияга қарши ишлар қўзғатилди. Хусусан, улар:Қайд этилишича, пропаннинг чакана нархлари асоссиз ошириб юборилишининг олдини олиш мақсадида ёқилғи қуйиш шохобчаларида доимий мониторинг ишлари амалга оширилмоқда.
09:31 13.01.2026 (янгиланди: 09:32 13.01.2026)
Пропан нархларини барқарорлаштириш чоралари натижасида биржада ўртача нархлар 18 фоизга пасайди. Нархларни сунъий ошириш аломатлари бўйича 92 та корхонага монополияга қарши ишлар қўзғатилди
ТОШКEНТ, 13 янв — Sputnik.
Пропан нархларини барқарорлаштиришга қаратилган чора-тадбирлар натижасида биржа савдоларида ўртача нархлар 9,3 миллион сўмдан 7,8 миллион сўмгача, яъни 18 фоизга пасайди. Бу ҳақда Рақобат қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, 2025 йил ноябрь–декабрь ойлари ҳамда жорий йил январь ойида пропаннинг биржа савдоларида бошланғич нархларни асоссиз ошириш ва маҳсулот ҳажмларини сунъий равишда савдоларга чиқармасликка қаратилган рақобатга зид, мувофиқлаштирилган ҳаракатлар аломатлари аниқланган.
Ушбу ҳолатлар юзасидан жами 92 та импорт қилувчи хўжалик юритувчи субъектга нисбатан белгиланган тартибда монополияга қарши ишлар қўзғатилди. Хусусан, улар:
Самарқанд вилоятида — 17 та,
Фарғона вилоятида — 13 та,
Хоразм вилоятида — 12 та,
Андижон вилоятида — 7 та,
Қорақалпоғистон Республикасида — 5 та,
Қашқадарё вилоятида — 5 та,
Сирдарё вилоятида — 4 та,
Наманган вилоятида — 4 та,
Тошкент вилоятида — 1 тани ташкил этган.
Қайд этилишича, пропаннинг чакана нархлари асоссиз ошириб юборилишининг олдини олиш мақсадида ёқилғи қуйиш шохобчаларида доимий мониторинг ишлари амалга оширилмоқда.