https://sputniknews.uz/20251118/mobil-operator-narx-oshish-organilish-53557638.html
Рақобат қўмитаси мобил операторларнинг нархларни ошириш ҳолатларини ўрганишни бошлади
Рақобат қўмитаси мобил операторларнинг нархларни ошириш ҳолатларини ўрганишни бошлади
Sputnik Ўзбекистон
Рақобат қўмитаси мобил алоқа операторлари томонидан нархларни мувофиқлаштириш эҳтимоли бўйича ўрганиш бошлаган. Рақобатга зид ҳаракатлар тасдиқланса, қатъий чоралар кўрилади.
2025-11-18T14:47+0500
2025-11-18T14:47+0500
2025-11-18T14:47+0500
ўзбекистон
жамият
нарх-наво
мобил алоқа
қоидабузарлик
хизмат
рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/03/43720005_0:159:3039:1868_1920x0_80_0_0_ae445971b0e0a65a26e0635df053cd67.jpg
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Рақобат қўмитаси ўтказиётган ўрганиш натижасида мобил алоқа операторлари томонидан мувофиқлаштирилган (тил бириктирилган) ҳаракатлар аломатлари аниқланса, уларга нисбатан қатъий чоралар кўрилади. Бу ҳақда қўмита матбуот хизмати маълум қилди.Қўмита жорий йил ноябр ойи бошида операторларга нархлар оширилиши асослилигини ўрганиш мақсадида тегишли тартибда расмий сўровлар юборган.Ўрганиш натижасида рақобатга зид ҳаракатлар тасдиқланса, амалдаги қонунчиликка мувофиқ тегишли чоралар кўрилиши маълум қилинган.
https://sputniknews.uz/20251023/yoldosh-aloqa-qamrov-oshish-52935202.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/03/43720005_170:0:2871:2026_1920x0_80_0_0_51eddb426a7e106744b056e187092628.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рақобат қўмитаси, мобил алоқа, мобил операторлар, нарх оширилиши, мувофиқлаштирилган ҳаракатлар, тил бириктириш, рақобатга зид ҳаракатлар, ўзбекистон, рақобат қонунчилиги, текширув, сўровлар, мобил хизматлар, тарифлар, операторлар ўрганиши, бозордаги рақобат, қонунбузарлик ҳолатлари, қатъий чоралар, телеком операторлар, нарх белгилаш
рақобат қўмитаси, мобил алоқа, мобил операторлар, нарх оширилиши, мувофиқлаштирилган ҳаракатлар, тил бириктириш, рақобатга зид ҳаракатлар, ўзбекистон, рақобат қонунчилиги, текширув, сўровлар, мобил хизматлар, тарифлар, операторлар ўрганиши, бозордаги рақобат, қонунбузарлик ҳолатлари, қатъий чоралар, телеком операторлар, нарх белгилаш
Рақобат қўмитаси мобил операторларнинг нархларни ошириш ҳолатларини ўрганишни бошлади
Рақобат қўмитаси мобил алоқа операторлари нарх ошириши бўйича ўрганиш олиб бормоқда, мувофиқлаштирилган ҳаракатлар аниқланса, қонунчиликка мувофиқ қатъий чоралар кўрилади.
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik.
Рақобат қўмитаси ўтказиётган ўрганиш натижасида мобил алоқа операторлари томонидан мувофиқлаштирилган (тил бириктирилган) ҳаракатлар аломатлари аниқланса, уларга нисбатан қатъий чоралар кўрилади. Бу ҳақда қўмита матбуот хизмати маълум қилди
.
Хабарда қайд этилишича, мобил алоқа операторлари кўрсатаётган хизматлар учун нархларни ошириш ҳолати бўйича ўрганишлар бошланган.
Қўмита жорий йил ноябр ойи бошида операторларга нархлар оширилиши асослилигини ўрганиш мақсадида тегишли тартибда расмий сўровлар юборган.
Ўрганиш натижасида рақобатга зид ҳаракатлар тасдиқланса, амалдаги қонунчиликка мувофиқ тегишли чоралар кўрилиши маълум қилинган.