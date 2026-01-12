https://sputniknews.uz/20260112/ukraine-qazilmalar-tinchlik-qurol-tramp-bayonotlar-54744016.html
Украина қазилмаларидан $350 млрд, тинчликдаги силжиш ва қуролдан даромад —Трамп баёнотлари
АҚШ президенти Доналд Трамп Украина минерал ресурсларидан олинадиган даромад $350 млрддан ошиб кетишини айтди. У тинчлик музокаралари, қурол савдоси ва АҚШ–Украина келишувлари ҳақида баёнот берди.
2026-01-12T11:05+0500
2026-01-12T11:05+0500
2026-01-12T11:07+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51183289_0:137:2535:1563_1920x0_80_0_0_edf834f5195a0e52086a7c013994f2d6.jpg
ТОШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. АҚШ Украина минерал ресурсларидан фойдаланиш орқали оладиган даромад 350 миллиард доллардан сезиларли даражада ошади. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп журналистлар саволларига жавоб берган чоғида маълум қилди.Унинг фикрича, Байден ҳам айнан шундай йўл тутиши керак эди.Маълум қилинишича, АҚШ ва Украина 2025 йил 30 апрелда Украина табиий ресурслари бўйича шартнома имзолаган. Ҳужжатга кўра, АҚШ Украинада ишлаб чиқарилган маҳсулотларни сотиб олишда устувор ҳуқуққа эга бўлади. Шунингдек, томонлар ўртасида бошқарув ва улушлар "50/50" нисбатда тақсимланадиган инвестиция жамғармасини ташкил этиш режалаштирилган.Битим ўн йил давомида Украина ривожига сармоя киритишни ҳам назарда тутади. Киевнинг АҚШдан оладиган ҳарбий ёрдами эса Америка томонининг мазкур жамғармага қўшган ҳиссаси сифатида ҳисобга олинади. 2025 йил июль ойи ўрталарида Украина Вазирлар Маҳкамаси фойдали қазилмаларни қазиб олишга инвесторларни жалб қилиш учун муҳим минераллар ва ер қаъри участкалари рўйхатини тасдиқлади.Трамп, шунингдек, Украинадаги вазиятни тартибга солиш борасида муайян тараққиёт борлигини таъкидлади.Унинг қўшимча қилишича, АҚШ Украина можароси давомида НАТОга қурол сотиш орқали даромад олмоқда, бироқ асосий мақсад — инсонлар ҳаётини сақлаб қолиш учун можарони тўхтатишдир.
https://sputniknews.uz/20260107/trump-ukraine-vakil-kelishuv-54671037.html
ақш, украина, қазилмалар, минерал ресурслар, 350 млрд доллар, доналд трамп, тинчлик музокаралари, қурол савдоси, нато, ҳарбий ёрдам, инвестиция жамғармаси, сийрак ер элементлари, ақш–украина келишуви
11:05 12.01.2026 (янгиланди: 11:07 12.01.2026)
АҚШ раҳбари Украина билан боғлиқ иқтисодий ва геосиёсий жараёнлар бўйича бир қатор баёнотлар бериб, қазилмалар, тинчлик музокаралари ва ҳарбий ҳамкорликка тўхталди.
ТОШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
АҚШ Украина минерал ресурсларидан фойдаланиш орқали оладиган даромад 350 миллиард доллардан сезиларли даражада ошади. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп журналистлар саволларига жавоб берган чоғида маълум қилди
.
"Уйқусираган Жо Байден Украинага 350 миллиард доллар берди ва ҳеч нарса олмади. Мен эса сийрак ер элементларини қайтариб олдим. Ўйлашимча, анча катта қийматни қайтариб олдим", — деди Трамп журналистларга.
Унинг фикрича, Байден ҳам айнан шундай йўл тутиши керак эди.
Маълум қилинишича, АҚШ ва Украина 2025 йил 30 апрелда Украина табиий ресурслари бўйича шартнома имзолаган. Ҳужжатга кўра, АҚШ Украинада ишлаб чиқарилган маҳсулотларни сотиб олишда устувор ҳуқуққа эга бўлади. Шунингдек, томонлар ўртасида бошқарув ва улушлар "50/50" нисбатда тақсимланадиган инвестиция жамғармасини ташкил этиш режалаштирилган.
Битим ўн йил давомида Украина ривожига сармоя киритишни ҳам назарда тутади. Киевнинг АҚШдан оладиган ҳарбий ёрдами эса Америка томонининг мазкур жамғармага қўшган ҳиссаси сифатида ҳисобга олинади. 2025 йил июль ойи ўрталарида Украина Вазирлар Маҳкамаси фойдали қазилмаларни қазиб олишга инвесторларни жалб қилиш учун муҳим минераллар ва ер қаъри участкалари рўйхатини тасдиқлади.
Трамп, шунингдек, Украинадаги вазиятни тартибга солиш борасида муайян тараққиёт борлигини таъкидлади
.
"Менимча, биз олдинга силжияпмиз", — деди у.
Унинг қўшимча қилишича, АҚШ Украина можароси давомида НАТОга қурол сотиш орқали даромад олмоқда, бироқ асосий мақсад — инсонлар ҳаётини сақлаб қолиш учун можарони тўхтатишдир.