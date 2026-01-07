Трампнинг Украина бўйича махсус вакили: "Келишувга жуда-жуда яқинмиз"

https://sputniknews.uz/20260107/trump-ukraine-vakil-kelishuv-54671037.html
Парижда "хоҳловчилар коалицияси" иштирокида Украина бўйича музокаралар ўтди. АҚШ ва иттифоқчилар мамлакатни тиклаш ва келажак тараққиётига қаратилган келишувни якунлашга яқин.
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. "Хоҳловчилар коалицияси" етакчилари Украинанинг келажакда гуллаб-яшнашига қаратилган мисли кўрилмаган келишувни якунлаш арафасида. Бу ҳақда АҚШнинг Украина бўйича махсус вакили Стив Уиткофф Парижда бўлиб ўтган коалиция учрашувидан сўнг маълум қилди.Аввалроқ, сешанба куни Стив Уиткофф ва АҚШ президентининг куёви Жаред Кушнер Парижда Украина президенти Владимир Зеленский ҳамда Франция президенти Эммануэл Макрон билан учрашув ўтказган. Музокаралар коалициянинг кенгайтирилган йиғилиши арафасида ўтказилди.Эслатиб ўтамиз, 2025 йил сентябрь ойида Парижда Буюк Британия бош вазири Кир Стармер ва Франция президенти Эммануэл Макрон раислигида "хоҳловчилар коалицияси" иштирокчиларининг саммити бўлиб ўтган. Саммит якунида Франция раҳбари 26 давлат ўт очиш тўхтатилганидан сўнг Украина ҳудудида "тийиб турувчи кучлар" жойлаштиришга тайёр эканини маълум қилган.
"Биз, шунингдек, бундай можаро натижасида илгари ҳеч бир давлат кўрмаган мисли кўрилмаган фаровонлик келишувини якунлашга жуда-жуда яқин турибмиз", — деди Уиткофф журналистларга.
