https://sputniknews.uz/20260112/china-investorlar-kontsert-zal-yangilash-54748217.html
Хитойлик инвесторлар Самарқанддаги концерт залини янгилашга $500 минг ажратди
Хитойлик инвесторлар Самарқанддаги концерт залини янгилашга $500 минг ажратди
Sputnik Ўзбекистон
Хитойлик инвесторлар Самарқанддаги ихтисослаштирилган санъат мактаби қошидаги концерт залини янгилаш учун 500 минг доллар ажратди. Лойиҳа доирасида экран, ёритиш ва жиҳозлар ўрнатилди.
2026-01-12T14:06+0500
2026-01-12T14:06+0500
2026-01-12T14:06+0500
ўзбекистон
жамият
маданият
сайёҳлар
туризм
самарқанд
хитой
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0c/54747649_404:0:3661:1832_1920x0_80_0_0_a4a4f02bb768785acdb840cc198d9ce1.jpg
ТОШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Хитойлик инвесторлар Самарқанддаги концерт залини янгилаш учун 500 минг АҚШ доллари ажратди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Маълум қилинишича, ихтисослаштирилган санъат мактаби қошидаги концерт залида қарийб 200 квадрат метрли экран, 100 дан ортиқ ёритиш мосламалари ўрнатилган. Шунингдек, ўриндиқлар янгиланган, грим хонаси жиҳозланган ва электр иситиш тизими жорий этилган.Келишувга мувофиқ, соат 14:00 гача залдан мактаб фойдаланади. Ундан кейин эса ҳамкорлар томонидан сайёҳлар учун концертлар ўтказила бошланган бўлиб, меҳмонлар Ўзбекистон ҳудудларининг мусиқий анъаналари билан таништирилмоқда.
https://sputniknews.uz/20251224/china-central-asia-laboratoriya-54425847.html
ўзбекистон
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0c/54747649_811:0:3254:1832_1920x0_80_0_0_056a5e7c07a5ec4e10f5e6955e4d2431.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
самарқанд, хитойлик инвесторлар, концерт зали, инвестиция, 500 минг доллар, санъат мактаби, маданият, туризм, сайёҳлар учун концертлар, самарқанд туркомпаниялари, маданий инфратузилма, sputnik ўзбекистон
самарқанд, хитойлик инвесторлар, концерт зали, инвестиция, 500 минг доллар, санъат мактаби, маданият, туризм, сайёҳлар учун концертлар, самарқанд туркомпаниялари, маданий инфратузилма, sputnik ўзбекистон
Хитойлик инвесторлар Самарқанддаги концерт залини янгилашга $500 минг ажратди
Самарқандда маданий инфратузилмани ривожлантиришга қаратилган лойиҳа доирасида концерт зали замонавий талаблар асосида янгиланди. Лойиҳа хитойлик инвесторлар иштирокида амалга оширилди
ТОШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
Хитойлик инвесторлар Самарқанддаги концерт залини янгилаш учун 500 минг АҚШ доллари ажратди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Маълум қилинишича, ихтисослаштирилган санъат мактаби қошидаги концерт залида қарийб 200 квадрат метрли экран, 100 дан ортиқ ёритиш мосламалари ўрнатилган. Шунингдек, ўриндиқлар янгиланган, грим хонаси жиҳозланган ва электр иситиш тизими жорий этилган.
Ихтисослаштирилган санъат мактаби директори Хуббим Ҳамдамовнинг сўзларига кўра, ўтган йил охирида мактаб, хитойлик инвесторлар ҳамда Самарқанддаги туркомпаниялардан бири ўртасида беш йил муддатга мўлжалланган уч томонлама шартнома тузилган.
Келишувга мувофиқ, соат 14:00 гача залдан мактаб фойдаланади. Ундан кейин эса ҳамкорлар томонидан сайёҳлар учун концертлар ўтказила бошланган бўлиб, меҳмонлар Ўзбекистон ҳудудларининг мусиқий анъаналари билан таништирилмоқда.