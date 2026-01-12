Ўзбекистон
Хитойлик инвесторлар Самарқанддаги концерт залини янгилашга $500 минг ажратди
Хитойлик инвесторлар Самарқанддаги концерт залини янгилашга $500 минг ажратди
Хитойлик инвесторлар Самарқанддаги ихтисослаштирилган санъат мактаби қошидаги концерт залини янгилаш учун 500 минг доллар ажратди. Лойиҳа доирасида экран, ёритиш ва жиҳозлар ўрнатилди.
ТОШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Хитойлик инвесторлар Самарқанддаги концерт залини янгилаш учун 500 минг АҚШ доллари ажратди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Маълум қилинишича, ихтисослаштирилган санъат мактаби қошидаги концерт залида қарийб 200 квадрат метрли экран, 100 дан ортиқ ёритиш мосламалари ўрнатилган. Шунингдек, ўриндиқлар янгиланган, грим хонаси жиҳозланган ва электр иситиш тизими жорий этилган.Келишувга мувофиқ, соат 14:00 гача залдан мактаб фойдаланади. Ундан кейин эса ҳамкорлар томонидан сайёҳлар учун концертлар ўтказила бошланган бўлиб, меҳмонлар Ўзбекистон ҳудудларининг мусиқий анъаналари билан таништирилмоқда.
Хитойлик инвесторлар Самарқанддаги концерт залини янгилашга $500 минг ажратди

ТОШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Хитойлик инвесторлар Самарқанддаги концерт залини янгилаш учун 500 минг АҚШ доллари ажратди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Маълум қилинишича, ихтисослаштирилган санъат мактаби қошидаги концерт залида қарийб 200 квадрат метрли экран, 100 дан ортиқ ёритиш мосламалари ўрнатилган. Шунингдек, ўриндиқлар янгиланган, грим хонаси жиҳозланган ва электр иситиш тизими жорий этилган.
Ихтисослаштирилган санъат мактаби директори Хуббим Ҳамдамовнинг сўзларига кўра, ўтган йил охирида мактаб, хитойлик инвесторлар ҳамда Самарқанддаги туркомпаниялардан бири ўртасида беш йил муддатга мўлжалланган уч томонлама шартнома тузилган.
Келишувга мувофиқ, соат 14:00 гача залдан мактаб фойдаланади. Ундан кейин эса ҳамкорлар томонидан сайёҳлар учун концертлар ўтказила бошланган бўлиб, меҳмонлар Ўзбекистон ҳудудларининг мусиқий анъаналари билан таништирилмоқда.
