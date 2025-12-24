Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251224/china-central-asia-laboratoriya-54425847.html
Хитой – Марказий Осиё қўшма лабораторияси ташкил этилди
Хитой – Марказий Осиё қўшма лабораторияси ташкил этилди
Sputnik Ўзбекистон
Zhejiang Sci-Tech University ташаббуси билан Ханчжоу шаҳрида “Қадимий ва замонавий Ипак йўли” Хитой–Марказий Осиё қўшма лабораторияси очилди. Лойиҳа таълим, технология ва илмий ҳамкорликни кучайтиришга қаратилган.
2025-12-24T10:58+0500
2025-12-24T10:58+0500
ўзбекистон
отм
ҳамкорлик
илм-фан
жамият
хитой
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54425025_0:105:1281:825_1920x0_80_0_0_62b6e1a51bde56e82825ec4ac5d283c5.png
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Zhejiang Sci-Tech University ташаббуси билан жорий йилнинг 23 декабрь куни Ханчжоу шаҳрида “Қадимий ва замонавий Ипак йўли” Хитой–Марказий Осиё қўшма лабораториясининг очилиш маросими бўлиб ўтди.Лаборатория “Хитой–Марказий Осиё тўқимачилик университетлари альянси” ҳамда “Бир макон, бир йўл” ташаббуси доирасида ташкил этилди.Марказий Осиё томонидан қўшма лаборатория директори этиб Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти проректори Бахтиёр Насимов тайинланди.Бундан ташқари, “Бир макон, бир йўл” ташаббуси доирасида ипак соҳасида таълим, технология ва кадрлар тайёрлаш бўйича Ҳамкорлик ассоциациясини ташкил этиш режалаштирилмоқда.Қайд этилишича, қўшма лаборатория инновацион технологиялар йўналишида тадқиқотлар олиб бориш, талабалар ва олимлар учун илғор илмий лойиҳаларда иштирок этиш, тажриба алмашиш ҳамда янги илмий ечимларни ишлаб чиқиш имкониятларини кенгайтиради.
https://sputniknews.uz/20251123/china-central-asia-hamjamiyat-53690963.html
ўзбекистон
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54425025_70:0:1206:852_1920x0_80_0_0_f1c85c8f72ea6f587545381df76cd8c0.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
хитой–марказий осиё лабораторияси, zhejiang sci-tech university, ханчжоу, ипак йўли, тўқимачилик университетлари, бир макон бир йўл, илмий ҳамкорлик, тошкент тўқимачилик институти
хитой–марказий осиё лабораторияси, zhejiang sci-tech university, ханчжоу, ипак йўли, тўқимачилик университетлари, бир макон бир йўл, илмий ҳамкорлик, тошкент тўқимачилик институти

Хитой – Марказий Осиё қўшма лабораторияси ташкил этилди

10:58 24.12.2025
© Министерство высшего образования, науки и инновацийСостоялась церемония открытия китайско-центральноазиатской лаборатории
Состоялась церемония открытия китайско-центральноазиатской лаборатории - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.12.2025
© Министерство высшего образования, науки и инноваций
Oбуна бўлиш
Лойиҳа таълим, инновация ва технологиялар соҳасида ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Zhejiang Sci-Tech University ташаббуси билан жорий йилнинг 23 декабрь куни Ханчжоу шаҳрида “Қадимий ва замонавий Ипак йўли” Хитой–Марказий Осиё қўшма лабораториясининг очилиш маросими бўлиб ўтди.
Лаборатория “Хитой–Марказий Осиё тўқимачилик университетлари альянси” ҳамда “Бир макон, бир йўл” ташаббуси доирасида ташкил этилди.
Марказий Осиё томонидан қўшма лаборатория директори этиб Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти проректори Бахтиёр Насимов тайинланди.
Тадбир доирасида Хитой ва Марказий Осиё тўқимачилик университетлари ўртасида ҳамкорликни мустаҳкамлаш, қўшма илмий лаборатория фаолиятини йўлга қўйишга қаратилган расмий ҳужжатлар имзоланди ҳамда тақдимотлар ўтказилди.
Бундан ташқари, “Бир макон, бир йўл” ташаббуси доирасида ипак соҳасида таълим, технология ва кадрлар тайёрлаш бўйича Ҳамкорлик ассоциациясини ташкил этиш режалаштирилмоқда.
Қайд этилишича, қўшма лаборатория инновацион технологиялар йўналишида тадқиқотлар олиб бориш, талабалар ва олимлар учун илғор илмий лойиҳаларда иштирок этиш, тажриба алмашиш ҳамда янги илмий ечимларни ишлаб чиқиш имкониятларини кенгайтиради.
Президент РФ В. Путин встретился с членом Политбюро ЦК КПК Ван И - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.11.2025
Ван И: Хитой Марказий Осиё билан “ягона тақдирли ҳамжамият”ни шакллантириш ниятида
23 Ноябр, 18:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0